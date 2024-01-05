Antalya ve Bolu'da deprem! İşte AFAD ve Kandilli verileriyle 5 Ocak Cuma son depremler listesi
Ülkedeki tüm depremler canlı olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydediliyor. 5 Ocak günü itibarıyla Bolu ve Antalya'da 2 ve üzeri olan iki deprem meydana geldi. İşte, 5 Ocak Cuma 2024 son dakika AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...
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Son depremler listesi 5 Ocak Cuma... Türkiye'nin birçok ili dün geceden beri küçük çaplı depremlerle sallanıyor. Ancak Bolu ve Antalya'da olan iki deprem büyüklükleri ile öne çıkıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık verileriyle son depremler anbean kaydediliyor. İşte, 5 Ocak Cuma günü son depremler listesi...
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ANTALYA'DA 2.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!
Kandilli Rasathanesi güncel verilerine göre; Antalya Konyaaltı'nda gece 00.26'da 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı deprem AFAD'da 2.6 olarak ölçüldü.
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BOLU 2.6 İLE SALLANDI!
Başka bir son dakika depremlerde Bolu geliyor. Sabaha karşı 03.50'de Bolu, Mesçiçele'de 2.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Aynı deprem AFAD verilerine göre; Bolu'nun merkezinde ve 2.3 büyüklüğünde oldu.
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