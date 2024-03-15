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        Haberler Gündem Son depremler anlık: 15 Mart 2024 az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 15 Mart bugün az önce deprem mi oldu?

        Son dakika deprem verileri 15 Mart Cuma günü yakından takip ediliyor. Anlık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler haritası ile "Az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" soruları yanıt buluyor. Edinilen son bilgiye göre; bugün sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi sallandı. İşte, 15 Mart 2024 günü meydana gelen son depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 08:20 Güncelleme: 15.03.2024 - 08:20
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        Son depremler listesi bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremlerin büyüklüğünü, yerini ve saatini anbean paylaşıyor. İşte, 15 Mart 2024 Cuma günü yurdumuzda yaşanan son dakika depremler listesi...

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        KAHRAMANMARAŞ 2.4 İLE SALLANDI!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre; saat 05:19'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 2.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 km derinliğinde kaydedildi.

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        KIRŞEHİR'DE DEPREM!

        AFAD tarafından duyurulan verilere göre; saat 04:34'te Kırşehir'in Merkez ilçesinde 2.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 7.03 km olarak ölçüldü.

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        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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