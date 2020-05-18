Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre Girit Adası açıklarında saat 07:18 sularında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 18 Mayıs Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 18 MAYIS 2020

2020.05.18 07:43:51 34.1420 25.6897 5.0 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.18 07:34:55 34.0142 25.7655 8.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.18 07:30:26 34.0778 25.6450 5.0 -.- 3.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.18 07:26:57 34.0560 25.6240 5.0 -.- 3.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.18 07:18:18 34.1387 25.5732 11.4 -.- 4.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.18 06:27:09 40.1425 31.7617 15.3 -.- 2.0 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2020.05.18 06:22:09 35.9245 31.4198 9.7 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2020.05.18 05:57:45 36.3028 27.8927 72.4 -.- 3.2 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.18 05:26:22 37.5155 27.1768 5.6 -.- 1.2 -.- BATIKOY-DIDIM (AYDIN) İlksel

2020.05.18 05:24:46 36.9443 27.6210 5.5 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.18 05:05:27 39.4782 41.4915 4.7 -.- 1.9 -.- CAGLAR-TEKMAN (ERZURUM) İlksel

2020.05.18 04:44:14 38.8293 27.0213 9.8 -.- 2.7 -.- CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR) İlksel

2020.05.18 04:26:47 38.8187 27.0407 7.8 -.- 1.9 -.- CORAKLAR-ALIAGA (IZMIR) İlksel