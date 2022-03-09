SON DEPREMLER| AFAD ve Kandilli son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan güncel son depremler listeleri gündemde. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, meydana gelen tüm depremleri güncel olarak resmi internet siteleri üzerinden duyuruyor. İşte 9 Mart 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD SON DEPREMLER - 9 MART 2022

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre AFAD tarafından kaydedilen son deprem Van Erciş'te meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 9 MART 2022

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2022.03.09 07:07:38 38.8877 27.7905 11.9 -.- 2.1 -.- KAYALIOGLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2022.03.09 07:05:57 35.3453 26.3185 3.1 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.09 07:03:28 36.3035 28.9700 41.1 -.- 2.1 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2022.03.09 06:54:44 36.5767 27.6337 6.0 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel

2022.03.09 06:45:41 35.3535 26.3007 5.0 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.09 06:41:37 38.7232 26.5093 12.4 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.03.09 06:12:21 35.1953 26.3472 23.6 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.09 06:08:20 35.3185 26.3887 16.3 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.09 06:07:05 38.6648 26.3045 7.9 -.- 1.9 -.- SALMAN ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel

2022.03.09 05:54:26 35.3477 26.3407 2.8 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.09 05:06:14 38.2888 38.8673 5.0 -.- 2.1 -.- YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.03.09 04:55:18 37.0990 28.5022 19.9 -.- 0.9 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.09 04:33:12 36.6028 28.2968 43.9 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2022.03.09 03:45:27 35.3025 26.5025 5.6 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.09 03:18:19 40.7123 27.5225 4.0 -.- 2.8 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.03.09 03:15:20 40.6798 27.4143 18.6 -.- 2.1 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.03.09 02:52:29 37.0227 28.4128 12.6 -.- 1.6 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.09 02:51:09 40.8025 31.5453 7.4 -.- 1.8 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel

2022.03.09 02:43:43 37.0198 28.3983 9.8 -.- 1.3 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.09 02:05:06 37.0283 28.4185 10.5 -.- 2.4 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.09 01:50:16 38.0623 27.4833 14.8 -.- 1.4 -.- HASANCAVUSLAR-TIRE (IZMIR) İlksel

2022.03.09 01:48:01 39.1265 29.0887 1.2 -.- 0.7 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel