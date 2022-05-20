Son depremler | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri: 20 Mayıs Deprem mi oldu?

Son depremler listesi deprem endişesi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem verilerine göre son olarak 08:29'da Tunceli Hozat'ta 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 20 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler haritası...

20 MAYIS 2022 AFAD SON DEPREMLER

20 MAYIS 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2022.05.20 08:29:08 39.0613 39.3275 5.4 -.- 3.3 3.4 CIGIRLI-HOZAT (TUNCELI) İlksel

2022.05.20 07:21:28 38.9042 26.1830 5.0 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.20 07:05:07 38.8962 26.1802 5.0 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.20 06:08:42 38.0570 42.7258 1.5 -.- 2.1 -.- YAYLAKONAK-BAHCESARAY (VAN) İlksel

2022.05.20 05:52:49 34.9530 32.1810 12.7 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2022.05.20 05:28:21 38.7408 26.6418 7.7 -.- 2.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.20 03:51:17 38.4198 42.0237 2.1 -.- 1.9 -.- KONUKSAYAR-(BITLIS) İlksel

2022.05.20 02:49:40 40.5872 36.8768 6.3 -.- 2.0 -.- SAHINLI-NIKSAR (TOKAT) İlksel

2022.05.20 02:15:14 37.9178 26.9107 7.5 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.20 01:41:14 35.1613 23.2172 5.4 -.- 3.8 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.05.20 01:31:51 38.8932 26.1812 2.7 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.20 01:00:27 38.1150 25.9032 5.4 -.- 2.0 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.20 00:27:17 37.7798 30.0472 9.8 -.- 1.4 -.- BASMAKCI-(BURDUR) İlksel