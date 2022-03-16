Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi: 16 Mart az önce deprem mi oldu, nerde, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan güncel son depremler listeleri gündemde. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, meydana gelen tüm depremleri güncel olarak resmi internet siteleri üzerinden duyuruyor. İşte 16 Mart 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD SON DEPREMLER - 16 MART

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 16 MART

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.03.16 10:24:53 37.8512 26.9588 2.3 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.03.16 10:01:49 37.3980 28.3932 0.0 -.- 2.1 -.- MENTESE-KAVAKLIDERE (MUGLA) İlksel

2022.03.16 09:53:09 40.0030 40.0290 16.0 -.- 2.0 -.- AGAMCAGAM-OTLUKBELI (ERZINCAN) İlksel

2022.03.16 09:22:27 40.7738 27.5310 8.7 -.- 1.7 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.03.16 07:53:40 35.8875 28.1927 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2022.03.16 07:49:07 35.0940 26.4118 9.7 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.16 07:15:19 38.2622 38.6857 5.0 -.- 2.3 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.03.16 05:57:09 38.9987 25.5240 17.7 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.03.16 05:42:28 35.1473 26.5617 5.0 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.16 05:20:16 34.9813 25.2772 15.0 -.- 4.6 4.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.16 03:42:08 35.5282 26.5282 2.6 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.16 01:36:35 38.1833 26.5682 15.9 -.- 1.8 -.- ZEYTINELI-URLA (IZMIR) İlksel

2022.03.16 01:12:32 37.0760 28.3483 17.4 -.- 1.0 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel