Son depremler: 8 Eylül en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile deprem verileri güncel olarak bildiriliyor. Güncel verilerde son depremler, büyüklüğü, derinlikleri ve merkez üsleri gibi detaylar anlık olarak paylaşılıyor. Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Anlık deprem verilerine ulaşmak için resmi kaynakları veya anlık deprem takip siteleri ziyaret edilebiliniyor. İşte 8 Eylül son depremler listesi
- 1
Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncelleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri anlık olarak takip edip listelemeye devam ediyor. Peki, bugün deprem oldu mu? En son deprem nerede oldu?
- 2
EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye Kahramanmaraş Türkoğlu’nda 1.3 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye Çınarcık Yalova’da 2.4 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye Ege Denizi’nde 2.6 büyüklüğünde deprem oldu.
- 3
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
-