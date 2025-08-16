Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Son depremler: AFAD ve Kandilli duyurdu! 16 Ağustos az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler: AFAD ve Kandilli duyurdu! 16 Ağustos az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi güncel olarak duyuruluyor. Türkiye bir deprem ülkesi olduğu için içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Son olarak Çanakkale ve Balıkesir'de deprem meydana geldi. İşte, 16 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü hakkında bilgiler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2025 - 07:43 Güncelleme: 16.08.2025 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, en son Çanakkale ve Balıkesir’de deprem oldu. İşte, 16 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama...

        • 2

          AYVACIK'TA DEPREM OLDU

          Büyüklük:3.5 (Ml)

          Yer:Ayvacık (Çanakkale)

          Tarih:2025-08-16

          Saat:09:01:27 TSİ

          Enlem:39.56444 N

          Boylam:26.10611 E

          Derinlik:11.56 km

          BALIKESİR’DE DEPREM OLDU

          Büyüklük:3.5 (Ml)

          Yer:Sındırgı (Balıkesir)

          Tarih:2025-08-16

          Saat:01:08:43 TSİ

          Enlem:39.21111 N

          Boylam:28.17194 E

          Derinlik:10.15 km

        • 3

          AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        Tarihi Putin-Trump zirvesi sona erdi
        Tarihi Putin-Trump zirvesi sona erdi
        Alaska'da tarihi Putin-Trump zirvesi
        Alaska'da tarihi Putin-Trump zirvesi
        13 kent için "sarı" alarm! Fırtınanın hızı: 70 km!
        13 kent için "sarı" alarm! Fırtınanın hızı: 70 km!
        Biri sönüp diğeri başlıyor... 5 kentimiz alev alev!
        Biri sönüp diğeri başlıyor... 5 kentimiz alev alev!
        Bir yüzükten daha fazlası
        Bir yüzükten daha fazlası
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Okan Buruk'tan Icardi ve Osimhen sözleri!
        Okan Buruk'tan Icardi ve Osimhen sözleri!
        "G.Saray Devler Ligi'nde ilk 24'e kalır!"
        "G.Saray Devler Ligi'nde ilk 24'e kalır!"
        Ali Koç'tan Kerem açıklaması!
        Ali Koç'tan Kerem açıklaması!
        Daltonlara istenen ceza
        Daltonlara istenen ceza
        TFF'den Türkiye Kupası açıklaması!
        TFF'den Türkiye Kupası açıklaması!
        Bakanlıktaki memur zammı zirvesi sona erdi! Memur-Sen'den ilk açıklama
        Bakanlıktaki memur zammı zirvesi sona erdi! Memur-Sen'den ilk açıklama
        Evren ne renk? Bakın bilimin cevabı neymiş!
        Evren ne renk? Bakın bilimin cevabı neymiş!
        Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
        Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        Habertürk Anasayfa