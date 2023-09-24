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        Haberler Gündem Güncel SON DEPREMLER| AFAD ve Kandilli 24 Eylül son depremler listesi: Akdeniz'de peş peşe depremler! Son deprem nerede ne zaman oldu?

        Anlık son depremler tablosu: Akdeniz'de peş peşe depremler!

        Son depremler tablosu 24 Eylül Pazar günü yani bugün hemen her gün olduğu deprem kuşağında yer alan ülkemizde yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında araştırılıyor. Son olarak gece yarısı ve sabah erken saatlerde Girit Adası açıklarında ikisi de 3.0 büyüklüğünün üzerinde iki deprem meydana geldi. Yurt genelinde bugün ve geçtiğimiz gece yarısı büyüklüğü 3.0'e ulaşan bir deprem kaydedilmedi. Peki, son deprem nerede ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli 24 Eylül son dakika depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2023 - 09:02 Güncelleme: 24.09.2023 - 09:02
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        • 1

          Deprem mi oldu? Günün ilk ışıklarıyla birlikte hissedilen sarsıntılar sonrasında bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Son olarak gece ve sabahın ilk saatlerinde Akdeniz'de Girit Adası açıklarında deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrası gözler AFAD ve Kandilli son depremler listesine çevrildi. İşte son depremler 24 Eylül AFAD ve Kandilli listesi...

        • 2

          GİRİT ADASI AÇIKLARINDA DEPREM!

          Kandilli verisi ile saat 00.57'de Akdeniz Girit Adası açıklarında 3.3 büyüklüğünde yine aynı yterde saat 05.12'de 3.16 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

          İşte AFAD ve Kandilli son depremler 17 Eylül tablosu:

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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