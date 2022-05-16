Aktif fay hatlarının üzerinde yer alan Türkiye'de yaşanan son depremler gündemde. Sarsıntı hisseden vatandaşlar son dakika deprem haberlerini araştırıyorlar. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi anlık olarak meydana gelen son depremleri paylaşıyorlar. İşte 16 Mayıs Pazartesi son dakika deprem verileri...

16 MAYIS 2022 AFAD SON DEPREMLER

16 MAYIS 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.05.16 10:27:56 36.7070 33.5822 10.8 -.- 2.5 -.- CUKURBAG-MUT (MERSIN) İlksel

2022.05.16 10:07:13 35.0932 26.8345 5.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.05.16 09:48:56 34.8582 22.8743 3.5 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.05.16 08:13:37 35.2543 26.7620 5.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.05.16 07:51:46 37.3050 30.6852 14.5 -.- 1.6 -.- DEMIRLI-BUCAK (BURDUR) İlksel

2022.05.16 07:13:16 35.1770 26.8318 5.5 -.- 3.8 4.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.05.16 06:45:16 36.8222 27.1907 9.5 -.- 1.5 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.05.16 06:13:24 39.0480 43.6695 5.0 -.- 2.3 -.- KEMERKOPRU-MURADIYE (VAN) İlksel

2022.05.16 05:44:16 36.4590 27.0888 4.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.05.16 05:36:57 39.4912 37.4212 5.8 -.- 2.5 -.- KAPUKAYA-ULAS (SIVAS) İlksel

2022.05.16 04:24:12 39.9527 39.6083 6.1 -.- 2.0 -.- ESKIYOL-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel

2022.05.16 04:03:20 38.9867 30.2183 5.0 -.- 1.9 -.- AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2022.05.16 00:49:55 36.5643 28.5342 58.2 -.- 3.7 3.6 AKDENIZ İlksel

2022.05.16 00:23:02 37.8657 27.6202 5.3 -.- 1.1 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel