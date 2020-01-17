Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bizde sizler için 17 Ocak Perşembe günü en son depremler listesini hazırladık. İşte 17 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 17 OCAK

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 17 OCAK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2020.01.17 09:55:23 38.0055 29.0397 0.0 -.- 1.6 -.- GOLEMEZLI-AKKOY (DENIZLI) 2020.01.17 03:06:28 38.0560 38.0932 7.5 -.- 3.3 3.2 PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 2020.01.17 02:51:35 37.9038 35.2447 3.1 -.- 2.0 -.- PINARBASI-CAMARDI (NIGDE) 2020.01.17 02:12:47 37.8213 29.7392 13.1 -.- 1.4 -.- CARDAK (DENIZLI) 2020.01.17 00:34:13 39.6227 27.9038 9.5 -.- 1.4 -.- CAYIRHISAR-(BALIKESIR) 2020.01.16 23:03:43 42.1687 34.5595 5.4 -.- 2.2 -.- CATALZEYTIN ACIKLARI-KASTAMONU (KARADENIZ) 2020.01.16 22:56:37 39.1540 27.1913 5.4 -.- 1.9 -.- HAMZALISULEYMANIYE-BERGAMA (IZMIR) 2020.01.16 20:41:49 38.2288 37.2428 5.0 -.- 2.3 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 2020.01.16 20:40:00 39.5732 27.1295 10.0 -.- 2.9 -.- INONU-HAVRAN (BALIKESIR) 2020.01.16 18:30:43 34.9265 26.1232 5.4 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 2020.01.16 17:51:08 38.7207 42.5402 26.6 -.- 2.1 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) 2020.01.16 16:13:36 40.6180 32.7540 1.0 -.- 2.2 -.- YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM (ANKARA) 2020.01.16 16:09:32 38.8752 27.9037 6.5 -.- 2.0 -.- KIZLARALANI-AKHISAR (MANISA) 2020.01.16 16:05:17 37.3455 37.6370 7.4 -.- 1.5 -.- BAGTEPE-YAVUZELI (GAZIANTEP) 2020.01.16 15:47:31 39.4470 27.8167 5.0 -.- 1.5 -.- KIRAZPINAR-(BALIKESIR) 2020.01.16 15:32:58 39.0983 27.5338 6.8 -.- 1.8 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) 2020.01.16 14:03:38 38.7237 42.5202 12.5 -.- 1.9 -.- AHLAT (BITLIS) 2020.01.16 14:02:15 40.3332 30.8210 18.7 -.- 1.9 -.- KAYALIDERE-GOYNUK (BOLU) 2020.01.16 13:03:02 39.4043 40.4062 15.4 -.- 1.7 -.- GUZGULU-YEDISU (BINGOL) 2020.01.16 12:25:18 41.1355 26.6218 4.2 -.- 1.2 -.- KARAPINAR-UZUNKOPRU (EDIRNE) 2020.01.16 12:00:10 38.2622 41.0410 12.8 -.- 2.0 -.- ALTINKUM-SILVAN (DIYARBAKIR) 2020.01.16 11:10:07 39.1373 27.5358 5.0 -.- 1.8 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) 2020.01.16 10:53:24 38.7850 31.6537 20.3 -.- 1.4 -.- KOCYAZI-YUNAK (KONYA) 2020.01.16 10:36:30 38.1777 43.4052 28.4 -.- 2.3 -.- KUSDAGI-GURPINAR (VAN) 2020.01.16 10:33:08 36.7223 37.4197 28.0 -.- 1.9 -.- KALBURSAIT-ELBEYLI (KILIS) 2020.01.16 09:54:54 40.6903 32.6480 8.8 -.- 1.4 -.- IGCELER-KIZILCAHAMAM (ANKARA)