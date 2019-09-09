Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Son olarak Akdeniz Girit Adası açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 9.8 km derinliğinde gerçekleşti. İşte 9 Eylül Türkiye'de meydana gelen son depremler...

SON DEPREMLER - 9 EYLÜL KANDİLLİ RASATHANESİ - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.09.09 04:47:02 38.3525 40.9043 17.0 -.- 1.8 -.- TASKOPRU-KULP (DIYARBAKIR) İlksel 2019.09.09 03:58:52 34.7928 24.8790 9.8 -.- 3.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) REVIZE01 2019.09.09 03:43:07 37.8793 29.6665 8.1 -.- 2.4 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.09.09 03:37:58 37.6123 26.7845 4.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.08 23:59:57 36.9823 27.4855 6.6 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.09.08 23:05:08 37.8510 29.7040 6.4 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.09.08 22:40:13 38.0545 26.9975 1.1 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.08 22:26:32 38.0303 26.9213 6.7 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.08 18:10:22 37.1780 30.5293 25.4 -.- 1.7 -.- DAGBELI-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel 2019.09.08 17:46:21 37.3468 28.2180 5.0 -.- 2.9 -.- ALASAR-YATAGAN (MUGLA) İlksel 2019.09.08 15:29:24 38.0838 26.8480 6.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.08 15:29:10 37.3985 37.0118 6.6 -.- 2.0 -.- EKBEROGLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel 2019.09.08 15:21:58 38.0237 26.9035 10.2 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.08 15:19:22 38.0087 26.8902 6.2 -.- 3.2 3.0 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.08 12:50:40 37.2700 37.1418 4.2 -.- 2.6 -.- COCELLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2019.09.08 11:35:43 37.6240 26.8225 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.08 09:35:21 40.8432 27.9385 8.4 -.- 2.3 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.08 06:10:49 38.7163 42.6340 18.0 -.- 2.6 -.- SOGANLI-AHLAT (BITLIS) İlksel 2019.09.08 06:09:02 38.7015 42.6242 5.9 -.- 2.7 -.- SOGANLI-AHLAT (BITLIS) İlksel 2019.09.08 06:04:28 37.8202 29.7658 9.4 -.- 1.9 -.- GEMIS-CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.09.08 05:11:20 38.7220 42.6405 6.3 -.- 1.9 -.- SOGANLI-AHLAT (BITLIS) İlksel 2019.09.08 04:20:21 39.4838 26.8777 5.0 -.- 3.0 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.08 04:01:04 36.6583 27.3852 17.5 -.- 2.5 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel 2019.09.08 03:43:48 36.0283 27.5700 5.8 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel 2019.09.08 02:07:26 38.4832 27.7140 14.0 -.- 1.7 -.- TURGUTLU (MANISA) İlksel 2019.09.08 01:23:08 38.9093 26.2323 3.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.08 00:38:15 38.6983 42.6402 19.9 -.- 1.9 -.- SOGANLI-AHLAT (BITLIS) İlksel 2019.09.07 23:56:46 37.8392 29.5853 9.4 -.- 1.5 -.- BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.09.07 23:31:45 38.8877 26.1478 9.1 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel