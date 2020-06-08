Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre ülkede artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor. İşte, 8 Haziran Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

AFAD SON DEPREMELER LİSTESİ

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMELR LİSTESİ - 8 HAZİRAN 2020

2020.06.08 10:17:05 38.3973 39.3117 14.8 -.- 0.5 -.- ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.06.08 10:15:03 34.2595 33.1172 20.1 -.- 2.3 -.- KIBRIS GUNEYI (AKDENIZ) İlksel

2020.06.08 10:10:26 38.3310 38.8117 23.0 -.- 1.6 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel

2020.06.08 09:53:08 38.4100 39.0930 14.9 -.- 1.8 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.06.08 09:07:36 38.3930 39.1080 10.5 -.- 1.5 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.06.08 08:11:33 39.7083 38.5788 8.9 -.- 2.2 -.- KONUKCU-ILIC (ERZINCAN) İlksel

2020.06.08 06:44:44 35.5875 26.7310 8.8 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2020.06.08 05:42:35 40.5222 35.9418 9.0 -.- 2.3 -.- ARDICLAR-(AMASYA) İlksel

2020.06.08 05:08:02 35.5935 26.7368 8.5 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2020.06.08 04:29:43 38.4298 39.1048 10.8 -.- 1.0 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.06.08 04:23:23 39.3007 37.0180 10.8 -.- 2.5 -.- ACIYURT-ULAS (SIVAS) İlksel

2020.06.08 04:04:51 36.5737 26.8370 10.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2020.06.08 03:43:03 36.5765 28.4912 47.1 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel