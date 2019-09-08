Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Son olarak Bitlis'in Ahlat ilçesinde 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 18.0 km derinliğinde gerçekleşti. İşte 8 Eylül Türkiye'de meydana gelen son depremler...

SON DEPREMLER - 8 EYLÜL KANDİLLİ RASATHANESİ - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.09.08 06:10:49 38.7163 42.6340 18.0 -.- 2.6 -.- SOGANLI-AHLAT (BITLIS) İlksel 2019.09.08 06:09:02 38.7015 42.6242 5.9 -.- 2.7 -.- SOGANLI-AHLAT (BITLIS) İlksel 2019.09.08 06:04:28 37.8202 29.7658 9.4 -.- 1.9 -.- GEMIS-CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.09.08 05:11:20 38.7220 42.6405 6.3 -.- 1.9 -.- SOGANLI-AHLAT (BITLIS) İlksel 2019.09.08 04:20:21 39.4838 26.8777 5.0 -.- 3.0 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.08 04:01:04 36.6583 27.3852 17.5 -.- 2.5 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel 2019.09.08 03:43:48 36.0283 27.5700 5.8 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel 2019.09.08 02:07:26 38.4832 27.7140 14.0 -.- 1.7 -.- TURGUTLU (MANISA) İlksel 2019.09.08 01:23:08 38.9093 26.2323 3.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.08 00:38:15 38.6983 42.6402 19.9 -.- 1.9 -.- SOGANLI-AHLAT (BITLIS) İlksel 2019.09.07 23:56:46 37.8392 29.5853 9.4 -.- 1.5 -.- BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.09.07 23:31:45 38.8877 26.1478 9.1 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.07 23:01:05 38.2962 30.9330 5.0 -.- 2.3 -.- GOKCEALI-YALVAC (ISPARTA) İlksel 2019.09.07 18:55:01 39.9518 34.3110 5.6 -.- 2.0 -.- BUNALAN-SUNGURLU (CORUM) İlksel 2019.09.07 15:46:01 37.1072 30.7390 6.6 -.- 2.3 -.- KIZILLI-KEPEZ (ANTALYA) İlksel 2019.09.07 14:02:24 39.0613 26.1057 3.2 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.07 11:17:10 37.1738 28.5607 5.0 -.- 1.8 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel 2019.09.07 09:37:03 37.2410 30.6320 5.0 -.- 1.8 -.- KARAVELILER-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel 2019.09.07 08:33:46 39.4738 26.2665 9.0 -.- 1.8 -.- KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.09.07 08:26:24 37.2407 30.6432 13.1 -.- 2.1 -.- KARAVELILER-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel 2019.09.07 08:06:58 38.7105 42.6262 5.2 -.- 2.9 -.- SOGANLI-AHLAT (BITLIS) İlksel 2019.09.07 08:05:34 37.8467 29.6412 7.9 -.- 2.5 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel