Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre Van, Elazığ, Bingöl ve Manisa'da artçı depremler devam ediyor. En son Van'da 3.8 büyüklüğünde deprem medyada geldi. İşte, 7 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 7 MART

2020.03.07 08:56:58 39.0658 27.9538 17.1 -.- 1.8 -.- BASLAMIS-AKHISAR (MANISA)

2020.03.07 08:37:03 39.1162 27.7788 14.3 -.- 2.2 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)

2020.03.07 08:16:29 38.6528 26.7017 7.9 -.- 2.1 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

2020.03.07 08:08:39 38.9517 26.2548 9.1 -.- 3.0 3.2 EGE DENIZI

2020.03.07 07:02:44 36.9888 26.5683 5.4 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2020.03.07 07:01:12 39.0892 27.8138 9.9 -.- 2.3 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)

2020.03.07 05:37:07 38.3802 39.1778 5.0 -.- 1.5 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG)

2020.03.07 05:34:51 38.3647 44.3480 8.0 -.- 2.0 -.- GELENLER-BASKALE (VAN)

2020.03.07 05:14:53 39.9810 40.8342 5.0 -.- 1.9 -.- GOKCEBUK-ASKALE (ERZURUM)

2020.03.07 04:57:25 35.0412 27.9367 11.4 -.- 2.7 -.- AKDENIZ

2020.03.07 04:53:19 36.9867 26.8123 43.6 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2020.03.07 04:43:57 38.4127 39.1938 4.6 -.- 1.2 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)

2020.03.07 04:41:34 38.3375 39.0003 4.4 -.- 2.1 -.- GORGULU-SIVRICE (ELAZIG)

2020.03.07 04:36:17 37.0332 29.1635 4.9 -.- 1.3 -.- SARIKAVAK-CAMELI (DENIZLI)

2020.03.07 04:33:30 36.9427 27.4072 4.1 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2020.03.07 03:49:43 38.4958 44.5770 20.0 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

2020.03.07 03:33:46 38.4573 39.2512 5.4 -.- 2.4 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)

2020.03.07 03:31:59 38.3517 44.4053 16.0 -.- 2.4 -.- KASKOL-BASKALE (VAN)

2020.03.07 03:24:56 38.3423 39.1847 4.5 -.- 1.2 -.- CATAKKAYA-SIVRICE (ELAZIG)