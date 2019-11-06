06 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu gece saatlerinde Muğla'da 2.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 2.1 olarak açıkladı. İşte 6 Kasım son deprem listesi...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 6 KASIM
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 6 KASIM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.11.06 05:53:26 39.3315 29.3063 11.1 -.- 1.6 -.- BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) İlksel 2019.11.06 04:43:58 38.5422 28.1973 6.1 -.- 1.9 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA) İlksel 2019.11.06 04:23:59 37.1173 28.2335 6.6 -.- 2.0 -.- YENIBAGYAKA-(MUGLA) İlksel 2019.11.06 04:01:55 40.3945 27.5363 26.4 -.- 1.2 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.11.06 03:27:52 37.0752 30.4142 88.8 -.- 1.9 -.- KEMERAGZI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel 2019.11.06 03:12:29 37.4402 35.8802 4.9 -.- 2.0 -.- COBANPINARI-KOZAN (ADANA) İlksel 2019.11.06 02:51:33 36.4837 28.7632 8.2 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.06 02:28:57 37.9582 29.4817 8.4 -.- 1.7 -.- DENIZLER-CAL (DENIZLI) İlksel 2019.11.06 01:26:41 36.4835 28.7010 3.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.06 00:32:48 36.4548 28.7263 16.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.06 00:17:36 36.0470 27.6035 9.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.06 00:01:22 35.5257 31.6767 8.3 -.- 3.2 3.2 AKDENIZ REVIZE01 2019.11.05 23:17:56 35.5255 38.4608 3.0 -.- 2.8 -.- SURIYE İlksel 2019.11.05 23:14:03 37.4973 35.8827 7.8 -.- 2.9 2.9 GEDIKLI-KOZAN (ADANA) REVIZE01 2019.11.05 21:59:56 40.1705 29.7478 6.4 -.- 2.2 -.- ABADIYE-(BILECIK) İlksel 2019.11.05 21:47:24 36.4945 28.6623 22.5 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.05 20:49:23 40.4172 26.9223 12.9 -.- 1.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.11.05 20:41:48 36.9412 27.8932 11.2 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.11.05 19:59:43 40.5407 36.5287 8.5 -.- 1.7 -.- SOKUTAS-ERBAA (TOKAT) İlksel 2019.11.05 17:28:59 36.7425 28.7515 0.0 -.- 1.7 -.- GUZELYURT-ORTACA (MUGLA) İlksel 2019.11.05 16:23:34 40.9962 32.8602 2.0 -.- 2.5 -.- BASBOYUNDURUK-OVACIK (KARABUK) İlksel
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