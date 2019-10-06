Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah saat 08.57 saatlerinde Ege Denizi açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe yol açtı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 6 Ekim son deprem listesi...

AFAD SON DEPREM LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 6 EKİM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.10.06 09:11:14 37.1743 27.8755 0.0 -.- 1.5 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.10.06 09:09:21 36.0590 25.9853 113.3 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.06 08:57:14 36.4823 26.5303 123.2 -.- 3.1 3.3 AKDENIZ İlksel 2019.10.06 03:56:25 40.3798 27.1230 18.3 -.- 1.4 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.10.06 03:12:35 38.7432 43.0993 22.7 -.- 1.4 -.- VAN GOLU İlksel 2019.10.06 02:53:04 38.7200 43.0647 7.2 -.- 2.5 -.- VAN GOLU İlksel 2019.10.06 02:48:13 36.3638 28.5392 19.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.06 01:13:51 37.9165 27.6360 3.5 -.- 1.9 -.- ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN) İlksel 2019.10.06 01:00:21 37.2695 27.6883 15.0 -.- 1.4 -.- AVSAR-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.10.06 00:58:31 37.2725 27.6773 7.5 -.- 2.4 -.- AVSAR-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.10.06 00:21:10 37.2823 27.6857 7.3 -.- 2.8 -.- AVSAR-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.10.05 23:34:53 40.3488 27.1290 2.2 -.- 0.8 -.- KARAHAMZALAR-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.10.05 23:25:26 40.3450 27.1905 14.2 -.- 1.1 -.- KOCAGUR-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.10.05 23:20:17 40.3557 27.1633 10.3 -.- 1.7 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.10.05 22:16:53 37.7612 36.3032 5.0 -.- 2.9 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2019.10.05 20:34:28 38.2705 28.0357 10.5 -.- 1.8 -.- BAYIRLI-ODEMIS (IZMIR) İlksel 2019.10.05 20:21:16 36.3563 28.4805 20.1 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel