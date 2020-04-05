05 NİSAN 2020
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Son depremler! 5 Nisan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından günlük yayınlanıyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, 5 Nisan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri

05.04.2020 - 09:42 | Güncelleme: ABONE OL
son depremler

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre Elazığ ve Malatya'da artçı depremler meydana geliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, 5 Nisan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATNAESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 5 NİSAN 2020


Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2020.04.05 08:44:34 37.3132 29.5903 5.7 -.- 2.9 -.- BELKAYA-TEFENNI (BURDUR) İlksel
2020.04.05 08:08:39 38.4913 27.7083 14.8 -.- 1.7 -.- TURGUTLU (MANISA) İlksel
2020.04.05 07:55:40 39.4100 37.5895 5.5 -.- 2.6 -.- ELALIBEY-KANGAL (SIVAS) İlksel
2020.04.05 07:02:16 38.4863 39.3177 11.9 -.- 1.6 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.05 06:37:48 38.4745 27.6528 9.6 -.- 2.2 -.- CEPNIDERE-TURGUTLU (MANISA) İlksel
2020.04.05 06:24:32 38.4797 27.6795 10.9 -.- 1.7 -.- CEPNIDERE-TURGUTLU (MANISA) İlksel
2020.04.05 06:16:31 38.8733 43.4825 7.1 -.- 2.2 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel
2020.04.05 05:21:46 38.9667 27.8612 11.5 -.- 1.2 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.05 04:44:07 35.2308 31.7855 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.05 04:07:03 38.4778 27.7038 14.2 -.- 1.6 -.- IRLAMAZ-TURGUTLU (MANISA) İlksel
2020.04.05 04:03:15 38.3357 38.7985 2.7 -.- 1.9 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2020.04.05 03:56:36 39.0348 27.8292 10.8 -.- 1.2 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.05 03:46:46 38.9055 43.4612 3.1 -.- 2.1 -.- VAN GOLU İlksel
2020.04.05 03:30:51 39.0025 29.6217 3.4 -.- 1.7 -.- GOYNUK-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2020.04.05 03:23:40 38.4135 39.1373 8.4 -.- 1.5 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.05 02:03:52 38.4937 25.8195 5.0 -.- 2.9 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.04.05 00:58:46 38.4283 44.4417 5.0 -.- 2.1 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

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