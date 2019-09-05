Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Son olarak Akdeniz açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 5 Eylül Türkiye'de meydana gelen son depremler...

SON DEPREMLER - 5 EYLÜL KANDİLLİ RASATHANESİ - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.09.05 06:00:02 35.3755 27.7697 19.2 -.- 3.4 3.5 AKDENIZ İlksel 2019.09.05 04:40:30 38.7842 44.2287 10.8 -.- 1.6 -.- ASAGITULGALI-OZALP (VAN) İlksel 2019.09.05 04:02:02 37.2643 37.5157 5.0 -.- 2.1 -.- ORENLI-YAVUZELI (GAZIANTEP) İlksel 2019.09.05 03:57:36 35.3787 27.8007 8.1 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2019.09.05 01:49:41 39.8583 44.0727 5.3 -.- 1.8 -.- ASAGIERHACI-(IGDIR) İlksel 2019.09.04 23:06:01 37.8425 29.6615 8.3 -.- 2.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.09.04 22:53:00 38.3092 40.8692 5.0 -.- 2.4 -.- DOLAPDERE-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel 2019.09.04 21:38:19 37.5087 26.7847 10.1 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.09.04 21:03:33 39.6140 25.3277 11.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.04 20:35:39 34.8310 26.3197 14.1 -.- 3.6 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2019.09.04 19:47:31 39.1877 26.8248 10.4 -.- 2.2 -.- BAHCELI-DIKILI (IZMIR) İlksel 2019.09.04 19:19:35 37.3625 29.8203 12.5 -.- 2.5 -.- KARAMANLI (BURDUR) İlksel 2019.09.04 19:15:31 39.0223 25.9120 2.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.04 18:49:31 35.7420 28.1367 3.7 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel 2019.09.04 15:17:34 37.1393 34.6837 3.7 -.- 1.7 -.- GIDEN-CAMLIYAYLA (MERSIN) İlksel 2019.09.04 14:51:28 37.8517 29.6685 16.9 -.- 1.0 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.09.04 13:56:23 37.1923 27.9728 0.0 -.- 2.1 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) İlksel 2019.09.04 12:38:17 37.1040 29.6760 5.0 -.- 1.7 -.- BAYIR-CAVDIR (BURDUR) İlksel 2019.09.04 12:19:48 37.8542 29.6485 7.1 -.- 2.6 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.09.04 11:43:54 38.7467 28.3263 5.2 -.- 1.8 -.- IKIZKUYU-KOPRUBASI (MANISA) İlksel 2019.09.04 10:57:50 37.8083 29.7013 5.3 -.- 1.4 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.09.04 10:14:58 37.8533 29.6593 15.1 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.09.04 10:13:53 39.1610 27.5792 0.0 -.- 1.7 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel 2019.09.04 09:42:39 37.1565 28.5648 20.7 -.- 1.5 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel