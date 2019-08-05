05 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Son olarak Türkiye'de Çanakkale Ayvacık'ta 1.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi fakat henüz herhangi bir can kaybının ortaya çıkmadığı bildirildi. İşte 5 Ağustos Türkiye'de meydana gelen son depremler...
SON DEPREMLER 5 AĞUSTOS KANDİLLİ RASATHANESİ - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------2019.08.05 06:26:10 39.5127 26.0497 6.1 -.- 1.7 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.08.05 05:28:37 35.2612 27.8000 16.1 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.05 05:00:32 36.8437 27.7248 17.8 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.08.05 03:25:40 39.2662 28.2678 7.4 -.- 2.1 -.- YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.08.05 03:24:43 39.2933 28.2665 7.0 -.- 2.6 -.- COTURTEPE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.08.05 03:01:15 39.2742 28.2695 5.6 -.- 1.7 -.- YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.08.05 02:24:05 34.9840 27.9402 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.05 02:20:46 35.2227 27.9392 12.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.05 02:13:04 40.6255 28.9758 4.9 -.- 1.4 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.08.05 01:48:56 36.2913 34.2172 4.5 -.- 2.2 -.- KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2019.08.05 01:46:14 40.4702 28.4740 12.3 -.- 1.5 -.- BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.08.05 01:28:16 39.1668 28.9980 13.3 -.- 1.1 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.08.05 01:17:43 38.6145 26.7293 5.4 -.- 2.1 -.- FOCA (IZMIR) İlksel
2019.08.05 01:16:25 35.2510 27.7488 54.4 -.- 3.6 3.7 AKDENIZ İlksel
2019.08.05 01:06:24 41.0122 43.8750 8.2 -.- 1.8 -.- KAYADOVEN-AKYAKA (KARS) İlksel
2019.08.04 23:40:02 35.2607 27.8842 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.04 19:45:27 35.2905 27.7870 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.04 19:05:48 38.4398 27.2202 4.3 -.- 2.3 -.- BORNOVA (IZMIR) REVIZE01 (2019.08.04 19:05:48)
2019.08.04 19:00:21 38.1528 40.8695 8.8 -.- 2.0 -.- BASBUYUK-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel
2019.08.04 17:59:23 38.3870 26.8617 10.7 -.- 1.7 -.- GUZELBAHCE (IZMIR) İlksel
2019.08.04 17:10:53 35.3672 27.7788 2.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.04 16:48:25 38.4562 27.1703 13.4 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI (IZMIR) İlksel
2019.08.04 16:46:24 38.4708 27.1782 12.9 -.- 3.1 3.0 LAKA-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2019.08.04 15:13:15 39.6260 38.5298 13.5 -.- 2.2 -.- CAYYAKA-ILIC (ERZINCAN) İlksel
2019.08.04 10:27:18 35.2248 27.8077 5.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.04 08:56:28 40.8370 28.1018 13.3 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.08.04 08:40:03 36.0210 31.1723 5.8 -.- 2.5 2.3 AKDENIZ İlksel
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