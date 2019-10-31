31 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah saatlerinde Akdeniz'de 2.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 31 Ekim son deprem listesi...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 31 EKİM
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 31 EKİM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.10.31 07:22:00 36.4570 28.7068 4.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.31 03:47:26 36.4492 28.6968 12.3 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.31 03:25:55 36.0215 27.3148 7.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.31 03:23:47 37.7837 29.6698 6.6 -.- 1.3 -.- SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.10.31 03:01:27 37.2040 27.9748 5.4 -.- 2.4 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) İlksel 2019.10.31 02:59:52 36.9028 27.5783 4.5 -.- 0.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.10.31 02:29:21 38.9055 26.8177 11.0 -.- 1.5 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.10.31 01:07:01 38.4507 30.4775 12.3 -.- 1.4 -.- ILYASLI-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.10.31 01:01:49 39.2535 28.0460 8.1 -.- 2.1 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2019.10.31 00:44:27 36.4855 28.7365 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.30 22:28:22 38.3558 30.4613 15.1 -.- 1.7 -.- YIPRAK-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.10.30 21:45:38 40.1038 27.1868 1.5 -.- 1.7 -.- EMESE-CAN (CANAKKALE) İlksel 2019.10.30 20:22:29 37.2712 28.0178 7.6 -.- 2.9 -.- BENCIK-YATAGAN (MUGLA) İlksel 2019.10.30 19:38:34 39.3175 24.7670 9.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.30 15:57:58 39.5848 24.3642 21.8 -.- 2.3 2.4 EGE DENIZI İlksel 2019.10.30 15:49:52 36.9095 27.6257 4.0 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.10.30 15:31:25 39.6028 26.0898 6.6 -.- 1.7 -.- TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.10.30 15:24:29 39.3288 33.4112 0.0 -.- 1.7 -.- KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA) İlksel 2019.10.30 15:23:49 37.8970 38.3690 7.9 -.- 2.4 -.- DERINSU-(ADIYAMAN) İlksel 2019.10.30 15:14:42 39.0445 32.7233 0.0 -.- 1.3 -.- YESILYURT-KULU (KONYA) İlksel 2019.10.30 13:51:03 39.5432 39.6025 5.0 -.- 1.8 -.- KILICKAYA-(ERZINCAN) İlksel 2019.10.30 12:47:41 40.1210 36.0317 9.3 -.- 1.7 -.- KURUCAY-ZILE (TOKAT) İlksel 2019.10.30 12:41:47 36.4720 28.6898 9.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
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