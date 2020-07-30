İşte meydana gelen son depremler

Son depremler, deprem kuşağında yer alan ülkemizde sık sık meydana gelen sarsıntılarla gündeme geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerini kamuoyu ile anlık olarak paylaşıyor. İşte 30 Temmuz 2020 Perşembe günü meydana gelen ve AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilmiş son depremler

SON DEPREMLER 30 TEMMUZ 2020 (AFAD - KANDİLLİ RASATHANESİ)

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle: