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SON DEPREMLER 30 Haziran 2023 | Kayseri'de korkutan deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede?

Kayseri'de korkutan deprem! 30 Haziran Kandilli ve AFAD son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini paylaşmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından afet bölgesi ilan edilen 11 ilde sarsıntılar sürüyor. AFAD tarafından açıklanan verilere göre Kayseri merkez üssü Sarız'da deprem meydana geldi. İşte 30 Haziran son dakika deprem haberleri ile Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

Giriş: 30.06.2023 - 09:31 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Son dakika deprem haberleri yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenlerin gündeminde yer alıyor. Son depremler listesi her gün Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanıyor. AFAD tarafından açıklanan verilere göre 30 Haziran Cuma günü Kayseri ili Sarız merkezli bir deprem meydana geldi. Yerin 6,1 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının ardından "Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" araştırmaları hız kazandı. İşte 30 Haziran 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

  • KAYSERİ'DE KORKUTAN DEPREM!

    AFAD tarafından açıklanan verilere göre 30 Haziran Cuma günü saat 07:12'de Kayseri Sarız'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

    Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.

    AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

  • KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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