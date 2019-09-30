30 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. İstanbul'da yaşanan depremin ardıdan artçı sarsıntılar hala devam ediyor. Özellikle Marmara Denizi ve Silivri açıkları meydana gelen depremlerin merkez üssü olarak dikkat çekiyor. İşte 30 Eylül Türkiye'de meydana gelen son depremler...
KANDİLLİ RASATHANESİ 30 EYLÜL SON DEPREMLER - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.09.30 05:33:27 39.6580 25.5500 4.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.30 05:31:31 40.8840 28.2322 8.0 -.- 1.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.30 05:28:38 36.6583 34.6015 21.4 -.- 1.7 -.- MERSIN ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel 2019.09.30 04:55:26 39.0873 26.7702 5.5 -.- 1.2 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.30 04:40:58 40.8352 28.2872 8.8 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.30 03:45:32 39.6097 26.4435 12.9 -.- 1.0 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.09.30 03:26:01 37.0173 27.6827 6.1 -.- 1.1 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel 2019.09.30 03:15:27 40.8508 28.2702 5.2 -.- 1.5 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.30 03:13:23 40.8893 28.1995 6.5 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.30 03:11:16 39.9348 39.1952 5.6 -.- 2.2 -.- KOCYATAGI-(ERZINCAN) İlksel 2019.09.30 03:02:44 40.8898 28.3477 5.4 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.30 02:52:59 40.8643 28.2952 8.5 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.30 02:31:51 38.0820 29.7478 5.0 -.- 1.5 -.- KARAHACILI-CIVRIL (DENIZLI) İlksel 2019.09.30 02:22:43 37.5423 27.1792 12.3 -.- 1.0 -.- BATIKOY-DIDIM (AYDIN) İlksel 2019.09.30 02:13:52 37.5032 27.1532 7.1 -.- 2.1 -.- AKKOY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.30 01:54:32 39.4182 27.6195 10.2 -.- 1.3 -.- KARACALAR-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel 2019.09.30 01:22:29 36.9288 31.1323 17.4 -.- 1.4 -.- BELKIS-SERIK (ANTALYA) İlksel 2019.09.30 01:19:56 39.3662 27.5228 6.0 -.- 1.3 -.- KOYUNDERE-SOMA (MANISA) İlksel 2019.09.30 01:07:35 36.1228 27.7630 4.2 -.- 1.6 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.09.30 00:40:15 40.8562 28.2450 12.0 -.- 1.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.30 00:29:21 40.8953 28.2697 2.1 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.30 00:19:11 40.8865 28.2603 13.0 -.- 1.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
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