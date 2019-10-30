Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah saatlerinde Kars Sarıkamış'ta 2.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 2.3 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 30 Ekim son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 30 EKİM

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 30 EKİM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.10.30 07:30:20 37.4628 29.4648 5.4 -.- 1.4 -.- CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.10.30 05:48:49 40.1898 42.5877 5.0 -.- 2.0 -.- SEHITHALIT-SARIKAMIS (KARS) İlksel 2019.10.30 05:47:18 40.1572 42.6882 5.0 -.- 2.2 -.- AKKOZYAYLASI-SARIKAMIS (KARS) İlksel 2019.10.30 05:28:31 38.2885 43.0347 5.3 -.- 1.5 -.- DOKUZAGAC-GEVAS (VAN) İlksel 2019.10.30 04:42:21 35.6283 32.0120 9.1 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.30 04:38:31 39.2852 41.1625 5.5 -.- 2.4 -.- ONPINAR-VARTO (MUS) İlksel 2019.10.30 04:24:34 38.3663 26.7498 12.6 -.- 1.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.10.30 03:52:24 36.4975 28.6977 3.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.30 03:34:22 38.7228 42.6363 12.6 -.- 1.5 -.- SOGANLI-AHLAT (BITLIS) İlksel 2019.10.30 03:27:48 39.9998 25.7825 9.6 -.- 1.1 -.- SIRINKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel 2019.10.30 03:21:53 40.0065 26.1242 20.0 -.- 0.9 -.- SEDDULBAHIR-ECEABAT (CANAKKALE) İlksel 2019.10.30 03:12:39 36.4508 28.6925 14.8 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.30 03:08:04 40.4727 26.3020 14.6 -.- 2.7 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.10.30 02:56:20 37.1612 28.6077 8.0 -.- 1.5 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel 2019.10.30 02:22:02 40.1295 35.9937 7.9 -.- 1.2 -.- GUZELBEYLI-ZILE (TOKAT) İlksel 2019.10.30 01:35:01 39.7922 32.1078 4.7 -.- 2.7 -.- OGUZLAR-POLATLI (ANKARA) REVIZE01 2019.10.30 01:07:39 38.8795 43.4523 16.8 -.- 1.8 -.- GEDIKBULAK-(VAN) İlksel 2019.10.30 00:57:30 38.8332 43.5828 5.0 -.- 2.6 -.- AKCIFT-(VAN) İlksel 2019.10.29 23:48:53 38.0965 42.9053 5.0 -.- 3.0 -.- ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) İlksel 2019.10.29 23:08:39 36.9232 29.3387 5.9 -.- 1.8 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel 2019.10.29 21:48:39 36.4228 28.6515 8.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.29 20:45:53 39.1310 28.9767 9.2 -.- 1.5 -.- CITGOL-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2019.10.29 18:38:41 40.7298 27.3883 16.9 -.- 3.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel