Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Son olarak Akdeniz'de Oniki Adalar'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 30 Ağustos Türkiye'de meydana gelen son depremler...

SON DEPREMLER - 30 AĞUSTOS KANDİLLİ RASATHANESİ - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.08.30 05:38:50 36.9240 27.1203 7.2 -.- 3.1 3.1 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.08.30 03:20:43 40.1702 31.7468 8.4 -.- 2.3 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel 2019.08.30 01:15:06 36.2915 35.4817 11.7 -.- 3.8 3.9 AKDENIZ İlksel 2019.08.29 23:36:54 39.4743 26.2737 5.5 -.- 1.8 -.- KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.08.29 22:20:09 37.4863 29.3927 5.4 -.- 2.5 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.08.29 21:52:35 40.0320 24.4118 9.0 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel 2019.08.29 19:24:37 37.8353 29.6535 8.6 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.08.29 19:18:06 37.7882 29.7072 14.0 -.- 2.5 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.08.29 19:07:16 38.8027 42.0345 20.0 -.- 2.5 -.- CALAPLI-KORKUT (MUS) İlksel 2019.08.29 18:59:09 38.8418 41.9717 5.0 -.- 1.8 -.- KARAKALE-KORKUT (MUS) İlksel 2019.08.29 18:22:04 37.7788 43.2975 6.2 -.- 2.9 -.- SIRMALI-CATAK (VAN) İlksel 2019.08.29 17:40:04 39.7543 39.1573 8.9 -.- 2.1 -.- BALTASI-(ERZINCAN) İlksel 2019.08.29 17:19:41 35.0212 33.9087 5.8 -.- 2.5 -.- KIBRIS-GAZIMAGUSA İlksel 2019.08.29 16:22:30 37.8335 29.6268 7.1 -.- 2.2 -.- BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.08.29 16:11:40 37.8515 29.6720 7.7 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.08.29 15:33:19 37.1325 28.8955 5.9 -.- 1.5 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel 2019.08.29 15:28:30 39.4582 26.2928 5.5 -.- 1.8 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.08.29 15:19:02 37.0113 30.6193 13.6 -.- 2.3 -.- DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel 2019.08.29 15:02:56 40.0265 27.1142 5.0 -.- 1.3 -.- YENICERI-CAN (CANAKKALE) İlksel