Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre Malatya'da artçı depremler devam ediyor. En son Malatya'da 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 3 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER- 3 MART

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 3 MART

2020.03.03 18:23:19 38.2183 38.6595 3.8 -.- 2.2 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.03.03 17:29:07 38.3573 39.2372 11.4 -.- 1.1 -.- YUKARICANAKCI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.03 16:50:29 38.2598 39.3360 14.2 -.- 1.3 -.- AKBASAK-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel

2020.03.03 16:48:04 38.0985 44.4587 6.7 -.- 2.5 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2020.03.03 16:41:47 38.2627 28.6333 15.8 -.- 1.6 -.- BEREKETLI-SARIGOL (MANISA) İlksel

2020.03.03 16:39:37 38.3653 39.2313 9.0 -.- 0.4 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.03 16:15:08 38.9548 33.6240 2.9 -.- 1.6 -.- SEYMENLI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel

2020.03.03 16:14:50 38.3722 39.1465 5.0 -.- 1.0 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.03 16:01:13 38.4272 39.3338 5.0 -.- 1.4 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.03 15:37:45 38.2423 38.8035 4.9 -.- 1.9 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.03.03 14:49:42 40.6597 32.9533 4.4 -.- 1.8 -.- ELDEN-ORTA (CANKIRI) İlksel

2020.03.03 14:48:53 38.4168 39.2385 5.3 -.- 1.6 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.03 13:47:24 38.4148 39.2647 3.9 -.- 0.4 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.03 13:43:34 38.3215 38.9607 6.0 -.- 1.4 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.03.03 13:43:09 38.3790 39.0642 9.8 -.- 0.8 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.03 13:30:38 38.5933 26.6603 5.0 -.- 1.8 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel