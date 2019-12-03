Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bursa Harmancık'ta 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ise Bursa depreminin büyüklüğünü 2.4 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 3 Aralık son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 3 ARALIK 2019

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 3 ARALIK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.12.03 07:20:45 36.1077 28.5677 15.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.12.03 06:42:20 39.6440 28.9998 5.8 -.- 2.5 -.- DELICEGUNEY-HARMANCIK (BURSA) İlksel 2019.12.03 06:07:01 35.9802 35.4210 5.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel 2019.12.03 05:44:31 39.6660 42.2593 10.0 -.- 2.2 -.- TASAN-KARAYAZI (ERZURUM) İlksel 2019.12.03 04:07:07 37.8852 29.6153 7.6 -.- 2.0 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.12.03 03:26:53 37.8842 42.4607 4.7 -.- 2.4 -.- YENIAYDIN-PERVARI (SIIRT) İlksel 2019.12.03 03:09:31 37.2688 28.8917 8.4 -.- 2.3 -.- KAPUZ-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel 2019.12.03 02:53:04 39.3375 28.2767 12.8 -.- 1.8 -.- UMURLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2019.12.02 22:45:33 37.8257 29.6462 9.7 -.- 2.0 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.12.02 22:37:44 40.2158 25.6578 9.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.12.02 22:12:08 35.8415 35.4580 11.1 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.12.02 21:52:09 35.4592 26.2348 9.8 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.12.02 21:30:14 37.6348 26.7905 10.0 -.- 1.1 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.12.02 21:17:06 39.6475 26.0697 10.2 -.- 1.4 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.12.02 21:13:30 38.3958 41.2962 8.3 -.- 2.1 -.- KOCKAYA-SASON (BATMAN) İlksel 2019.12.02 21:05:22 38.8628 26.1685 9.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.12.02 20:39:52 39.7433 26.5490 9.6 -.- 1.4 -.- AKPINAR-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel 2019.12.02 20:31:12 39.7062 26.4918 10.0 -.- 1.2 -.- NEBILER-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel 2019.12.02 20:28:52 39.6785 26.4823 7.3 -.- 2.3 -.- MISVAK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel