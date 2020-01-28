Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre Manisa'da 5.1 büyüklüğünde ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem oldu. Bu akşam saat 18:38'de ise Marmaris'te de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 28 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD son depremler listesi https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler adresi üzerinden yayınlanıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 28 OCAK 2020

2020.01.28 18:57:38 35.0703 28.0185 5.0 -.- 3.3 3.5 AKDENIZ 2020.01.28 18:52:28 39.1072 27.8440 8.9 -.- 1.6 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) 2020.01.28 18:51:16 35.2042 27.9187 8.4 -.- 2.9 -.- AKDENIZ 2020.01.28 18:38:32 35.1830 27.9123 5.0 -.- 5.4 5.5 AKDENIZ 2020.01.28 18:22:53 39.0780 27.8352 11.9 -.- 2.1 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) 2020.01.28 18:20:11 39.0838 27.8350 7.7 -.- 2.8 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) 2020.01.28 18:19:58 38.0118 38.7763 6.1 -.- 2.6 -.- BUYUKOZ-PUTURGE (MALATYA) 2020.01.28 18:17:35 39.0937 27.8357 4.4 -.- 2.4 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 2020.01.28 18:03:22 39.1083 27.8520 7.8 -.- 2.8 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) 2020.01.28 18:02:49 39.0967 27.8112 18.9 -.- 2.5 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 2020.01.28 17:58:22 39.1182 27.8538 11.1 -.- 2.7 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) 2020.01.28 17:58:06 39.1053 27.8722 7.2 -.- 3.3 3.2 ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) 2020.01.28 17:55:55 38.3698 39.1108 15.9 -.- 1.9 -.- KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.28 17:53:51 39.0865 27.8380 10.7 -.- 4.3 4.1 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 2020.01.28 17:50:11 39.0863 27.8407 7.8 -.- 2.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 2020.01.28 17:45:38 39.0997 27.8330 8.7 -.- 2.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 2020.01.28 17:37:42 39.0108 27.8197 8.4 -.- 3.1 3.2 KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) 2020.01.28 17:31:05 39.0533 27.8615 5.0 -.- 1.9 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)