Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Gökova Körfezi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.1 km olarak kaydedildi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Deprem çevre bölgelerde hissedildi. İşte 28 Mayıs Türkiye'de meydana gelen son depremler...

KANDİLLİ RASATHANESİ - 28 MAYIS SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem - Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM),Türkiye'de ve çevre denizlerinde meydana gelen yer sarsıntıların kaydederek anlık olarak erişime açıyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nin verilerine göre 28 Mayıs son depremler şöyle: