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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Gökova Körfezi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.1 km olarak kaydedildi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Deprem çevre bölgelerde hissedildi. İşte 28 Mayıs Türkiye'de meydana gelen son depremler...
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 28, 2019
KANDİLLİ RASATHANESİ - 28 MAYIS SON DEPREMLER
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem - Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM),Türkiye'de ve çevre denizlerinde meydana gelen yer sarsıntıların kaydederek anlık olarak erişime açıyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nin verilerine göre 28 Mayıs son depremler şöyle:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.05.28 08:47:00 36.9250 27.6278 3.4 -.- 3.2 3.1 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.05.28 08:40:22 37.4217 26.6028 5.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel2019.05.28 08:27:46 36.9655 27.6462 9.1 -.- 4.7 4.6 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.05.28 08:04:17 37.4648 29.4300 5.2 -.- 1.6 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.05.28 07:19:14 38.9785 26.2297 12.1 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.05.28 07:12:05 36.3723 29.3197 15.5 -.- 1.9 -.- KINIK-KAS (ANTALYA) İlksel 2019.05.28 07:08:24 40.6342 35.6870 10.9 -.- 2.0 -.- BOGAKOY-(AMASYA) İlksel 2019.05.28 06:57:10 38.9597 26.2267 9.8 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.05.28 05:53:38 39.5192 26.1442 6.8 -.- 2.8 -.- KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.05.28 04:56:08 37.9155 30.9792 3.5 -.- 2.0 -.- BAGCIK-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel 2019.05.28 03:09:41 40.6192 35.7277 4.2 -.- 3.1 3.1 BULDUKLU-(AMASYA) İlksel 2019.05.28 02:37:24 36.8823 27.6327 20.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.05.28 02:23:12 39.6065 38.1448 3.4 -.- 2.1 -.- KALEDIBI-DIVRIGI (SIVAS) İlksel 2019.05.28 01:59:26 36.9185 27.6502 8.9 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.05.28 01:49:21 37.1467 28.6602 10.4 -.- 1.8 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel 2019.05.28 00:10:37 38.7650 43.3423 5.0 -.- 2.6 -.- SAHGELDI-(VAN) İlksel 2019.05.27 23:54:21 37.0582 27.9027 15.0 -.- 1.7 -.- GURCEGIZ-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.05.27 21:55:13 38.6233 27.1635 6.7 -.- 1.6 -.- GOKTEPE-MENEMEN (IZMIR) İlksel 2019.05.27 21:46:01 40.1220 27.0413 5.5 -.- 1.7 -.- DOGACA-CAN (CANAKKALE) İlksel 2019.05.27 21:09:08 37.9082 30.9753 5.0 -.- 2.3 -.- GOKCEHOYUK-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel 2019.05.27 20:55:34 36.2028 27.7122 26.1 -.- 2.7 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.05.27 20:40:24 37.1543 26.6313 5.1 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.05.27 19:46:29 36.9177 27.6560 5.0 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.05.27 19:31:25 36.9508 27.6813 13.3 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.05.27 19:26:48 39.0513 29.7245 5.5 -.- 2.0 -.- TOKUL-ASLANAPA (KUTAHYA) İlksel 2019.05.27 19:17:56 36.8900 27.6325 4.6 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
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