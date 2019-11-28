28 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Akdeniz açıklarında 1.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli de Akdeniz depreminin büyüklüğünü 1.7 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 28 Kasım son deprem listesi...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 28 KASIM 2019
|Büyüklük
|1.7 (ML)
|Yer
|Ege Denizi, 21.66 km. Datça (Mugla)
|Tarih
|28/11/2019 - 06:58:36 (TS)
|Enlem
|36.5061 (K)
|Boylam
|27.2606 (D)
|Derinlik
|5.82 (KM)
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 28 KASIM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.11.28 06:58:35 36.4282 27.2832 7.4 -.- 1.7 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.11.28 06:20:48 41.5620 25.5110 5.3 -.- 2.0 -.- BULGARISTAN İlksel 2019.11.28 06:03:44 37.5052 30.4433 2.8 -.- 1.6 -.- CEBIS-CELTIKCI (BURDUR) İlksel 2019.11.28 05:57:51 40.8360 28.2253 8.5 -.- 1.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.11.28 05:40:03 40.6060 28.9803 4.1 -.- 1.1 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel 2019.11.28 04:29:18 37.3478 29.3963 5.0 -.- 1.3 -.- KOKE-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.11.28 04:22:59 38.3583 28.0493 11.2 -.- 1.1 -.- BOZDAG-ODEMIS (IZMIR) İlksel 2019.11.28 04:12:15 37.8245 29.6755 5.3 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.11.28 03:43:42 38.8468 40.7715 9.9 -.- 1.5 -.- KUSBURNU-(BINGOL) İlksel 2019.11.28 03:27:25 36.5750 27.4875 24.3 -.- 1.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.11.28 02:26:03 37.8470 29.6417 3.6 -.- 1.6 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.11.28 01:29:52 36.6782 28.1638 68.4 -.- 2.2 -.- BAYIR-MARMARIS (MUGLA) İlksel 2019.11.28 01:03:12 36.4602 28.7073 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.27 23:42:35 37.1660 28.6175 8.5 -.- 1.8 -.- CAKMAK-(MUGLA) İlksel 2019.11.27 23:06:32 37.0018 27.4893 18.3 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.11.27 22:52:27 36.9435 27.4313 22.9 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.11.27 21:32:48 37.6122 35.6270 4.8 -.- 1.3 -.- KIZLARSEKISI-KOZAN (ADANA) İlksel 2019.11.27 21:02:39 36.0533 29.5570 19.9 -.- 1.4 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel 2019.11.27 20:55:23 37.8018 29.6783 21.3 -.- 1.5 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.11.27 19:45:49 35.9540 29.4555 11.9 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.27 18:39:47 37.8523 29.2622 0.0 -.- 2.4 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel 2019.11.27 18:28:55 36.4710 31.5728 51.9 -.- 1.9 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.11.27 18:24:28 36.6723 30.0147 15.2 -.- 1.9 -.- GECMEN-ELMALI (ANTALYA) İlksel 2019.11.27 17:37:31 36.4560 28.6923 9.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.27 16:59:10 39.9162 38.7567 27.6 -.- 2.1 -.- SAGLIK-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
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