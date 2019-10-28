28 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Dün öğlen saatlerinde İstanbul Silivri açıklarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.1 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 28 Ekim son deprem listesi...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 28 EKİM
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 28 EKİM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.10.28 06:40:42 36.4632 28.6963 4.8 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.28 06:03:47 39.5230 33.2715 5.0 -.- 1.5 -.- UCEM-BALA (ANKARA) İlksel 2019.10.28 05:52:21 36.4747 28.6977 3.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.28 05:44:45 39.6582 27.8152 4.4 -.- 1.7 -.- KALAYCILAR-(BALIKESIR) İlksel 2019.10.28 05:31:59 36.4947 25.3740 9.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.28 05:00:14 39.6750 27.7382 12.0 -.- 1.5 -.- NAIPLI-(BALIKESIR) İlksel 2019.10.28 04:39:47 37.0298 29.2780 5.0 -.- 1.3 -.- CEVIZLI-CAMELI (DENIZLI) İlksel 2019.10.28 04:38:06 37.0175 29.2138 3.8 -.- 1.3 -.- EMECIK-CAMELI (DENIZLI) İlksel 2019.10.28 04:34:19 38.7523 37.7425 10.8 -.- 2.0 -.- TEMEKLU-KULUNCAK (MALATYA) İlksel 2019.10.28 03:49:44 40.8850 28.2065 9.7 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.10.28 03:44:18 37.8587 29.6882 9.4 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.10.28 03:36:14 37.0162 29.2875 5.1 -.- 1.3 -.- CEVIZLI-CAMELI (DENIZLI) İlksel 2019.10.28 03:06:14 35.1128 27.9048 10.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.28 02:11:57 38.9260 27.7490 6.3 -.- 1.5 -.- HAMIDIYE-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.10.28 02:06:53 39.6502 27.8110 5.5 -.- 1.7 -.- ORTAMANDIRA-(BALIKESIR) İlksel 2019.10.28 01:45:16 39.6453 27.7890 6.8 -.- 1.5 -.- ORTAMANDIRA-(BALIKESIR) İlksel 2019.10.28 01:21:25 38.7222 26.5910 8.2 -.- 1.8 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.10.28 01:17:00 38.9808 27.9810 13.8 -.- 1.6 -.- DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.10.28 01:09:14 37.7550 29.7192 3.9 -.- 1.0 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.10.28 01:06:03 37.8077 29.6617 15.9 -.- 1.2 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.10.28 00:53:08 37.0573 30.3232 56.6 -.- 1.6 -.- BAYAT-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel 2019.10.28 00:21:47 39.8482 23.6340 22.1 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel 2019.10.27 23:29:03 36.4477 28.7297 3.2 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.27 23:09:10 36.4803 28.7227 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
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