28 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dün Elazığ'da yaşanan deprem çevre illerde yaşayan vatandaşları da etkiledi. Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi illerde deprem hissedildi. Vatandaşlar bugün de deprem oldu mu, en son nerede deprem oldu? gibi soruların yanıtını merak ediyorlar. İşte 28 Aralık AFAD ve Kandilli tarafından yayınlanan son depremler listesi...
AFAD SON DEPREMLER 28 ARALIK
|28.12.2019 08:08:06
|DDA
|37.9918
|27.0981
|6.88
|ML
|1.3
|Türkiye
|-
|-
|-
|Kusadasi Korfezi, 1.55 km. Menderes (Izmir)
|455664
|28.12.2019 08:04:35
|DDA
|40.3500
|35.1848
|7.04
|ML
|1.4
|Türkiye
|Çorum
|Mecitözü
|-
|-
|455665
|28.12.2019 07:30:31
|DDA
|39.5305
|27.9713
|7.00
|ML
|1.1
|Türkiye
|Balikesir
|Altieylül
|-
|-
|455663
|28.12.2019 07:21:22
|DDA
|36.9871
|28.9260
|7.00
|ML
|1.4
|Türkiye
|Mugla
|Köycegiz
|-
|-
|455662
|28.12.2019 06:43:36
|DDA
|37.9751
|43.0673
|5.37
|ML
|2.0
|Türkiye
|Van
|Çatak
|-
|-
|455661
|28.12.2019 06:23:53
|DDA
|40.8981
|31.7073
|7.00
|ML
|1.4
|Türkiye
|Bolu
|Merkez
|-
|-
|455660
|28.12.2019 05:38:24
|DDA
|37.0730
|28.7193
|7.00
|ML
|0.8
|Türkiye
|Mugla
|Köycegiz
|-
|-
|455659
KANDİLLİ SON DEPREMLER 28 ARALIK
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2019.12.28 08:04:34 40.3750 35.2810 10.6 -.- 1.9 -.- BUKSE-MECITOZU (CORUM) 2019.12.28 07:21:22 36.9660 28.9597 14.0 -.- 1.7 -.- AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) 2019.12.28 06:43:37 38.0163 42.9007 8.2 -.- 2.3 -.- KORULU-CATAK (VAN) 2019.12.28 06:23:53 40.8257 31.6618 5.0 -.- 1.5 -.- CUKUROREN-(BOLU) 2019.12.28 05:06:41 39.5667 26.4093 5.4 -.- 1.8 -.- SOGUTLU-AYVACIK (CANAKKALE) 2019.12.28 04:48:37 35.6598 32.0832 31.4 -.- 3.6 3.7 AKDENIZ 2019.12.28 03:37:33 35.4668 29.4750 3.9 -.- 1.8 -.- AKDENIZ 2019.12.28 03:05:53 36.4553 28.6790 6.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ 2019.12.28 02:04:37 36.6513 27.0045 5.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 2019.12.28 01:42:51 37.9170 27.6207 3.4 -.- 1.7 -.- DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) 2019.12.28 01:41:33 37.9648 27.6368 5.3 -.- 1.2 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) 2019.12.28 01:39:29 37.9060 27.6500 5.0 -.- 2.4 -.- KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN) 2019.12.28 01:36:30 37.9610 27.6218 5.3 -.- 1.5 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) 2019.12.28 01:36:01 37.9667 27.5950 14.4 -.- 1.3 -.- CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN) 2019.12.28 01:35:34 37.9483 27.6248 5.3 -.- 1.5 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) 2019.12.28 01:18:32 39.4493 27.9787 5.0 -.- 0.9 -.- KUCUKYENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
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