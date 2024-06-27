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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER | 27 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi ile deprem mi oldu?

        Adana ve Malatya'da deprem! 27 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Ülkemizin deprem riski altındaki bölgelerinde sıklıkla hissedilen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin çalışmalarıyla anbean kamuoyu ile paylaşılıyor. Yayınlanan son depremler listesi ile "Az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" soruları yanıt buldu. İşte, 27 Haziran 2024 Perşembe günü Türkiye'de meydana gelen son depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 08:15 Güncelleme: 27.06.2024 - 08:17
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        • 1

          Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika deprem listesinde en son depremler kontrol ediliyor. İşte, 27 Haziran 2024 Perşembe günü yaşanan son dakika depremler listesi...

        • 2

          MALATYA SALLANDI!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 07:48'de Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 2.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.

        • 3

          ADANA'DA DEPREM!

          AFAD'ın paylaştığı verilere göre; saat 05:42'de Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 5.09 km olarak belirlendi.

        • 4

          AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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