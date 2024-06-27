Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika deprem listesinde en son depremler kontrol ediliyor. İşte, 27 Haziran 2024 Perşembe günü yaşanan son dakika depremler listesi...