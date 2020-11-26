Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 23 Kasım Pazartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 26 KASIM 2020

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Son olarak 09:20'dte Adana Karataş'ta 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 26 KASIM 2020



Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2020.11.26 09:51:49 37.9370 26.9703 5.3 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.26 09:31:56 40.5952 28.9878 4.7 -.- 1.1 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.11.26 09:30:50 40.6065 28.9923 4.6 -.- 1.7 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.11.26 09:20:12 36.5485 35.1505 9.8 -.- 2.3 -.- KAPI-KARATAS (ADANA) İlksel

2020.11.26 09:10:44 36.3798 26.6842 109.2 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2020.11.26 09:03:53 40.5667 29.0070 2.4 -.- 1.6 -.- SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA) İlksel

2020.11.26 09:03:34 40.5865 29.0017 5.7 -.- 2.3 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.11.26 08:53:59 37.7902 26.4297 2.4 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2020.11.26 08:52:02 37.8517 26.7763 5.5 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.26 08:43:55 40.5803 29.0005 3.6 -.- 1.6 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.11.26 08:20:41 37.8015 26.8747 11.3 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.26 07:57:22 37.9993 27.0733 5.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.26 07:28:59 37.8362 26.9097 19.5 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.26 07:23:10 37.8483 26.9530 8.6 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.26 07:03:39 37.0138 28.6523 5.0 -.- 1.8 -.- TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2020.11.26 06:28:03 37.8918 26.6543 5.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.26 06:16:33 37.9232 26.7258 8.6 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.26 06:05:33 37.8400 26.8827 14.6 -.- 1.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.26 06:02:32 37.9482 26.9795 6.6 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.26 05:51:06 37.9972 26.5025 13.6 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.26 05:48:59 34.6012 25.8522 8.4 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.11.26 05:46:37 37.8178 27.1865 6.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.26 05:33:51 35.9608 30.6983 8.5 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2020.11.26 04:48:56 38.8357 27.0578 12.9 -.- 1.3 -.- CORAKLAR-ALIAGA (IZMIR) İlksel

2020.11.26 04:40:52 37.9497 27.0250 15.4 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.26 04:40:17 39.1498 37.8200 4.1 -.- 2.8 -.- BEKTASKOY-KANGAL (SIVAS) İlksel

2020.11.26 04:28:42 37.8133 27.0917 16.6 -.- 1.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.26 04:25:37 37.8642 27.1507 5.8 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.26 04:16:31 37.5325 26.7867 9.6 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.26 04:10:30 37.8633 27.1598 6.0 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.26 04:08:46 37.8707 27.1667 9.4 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.26 04:07:47 39.2243 29.4018 9.9 -.- 1.4 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel

2020.11.26 04:07:28 39.2212 29.3310 10.8 -.- 1.3 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel

2020.11.26 04:07:16 39.1920 29.4198 7.5 -.- 1.4 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel

2020.11.26 04:05:24 39.1755 29.4320 3.4 -.- 2.0 -.- PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) İlksel

2020.11.26 04:04:12 37.8487 27.1022 8.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.26 03:45:52 41.3823 44.0325 2.1 -.- 2.4 -.- GURCISTAN İlksel

2020.11.26 03:42:44 39.5297 28.0487 8.2 -.- 1.8 -.- ESENLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2020.11.26 03:21:56 37.9103 27.0440 12.7 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.26 03:11:47 37.8738 26.6518 3.8 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.26 03:03:58 37.8613 27.1747 5.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.26 03:01:33 37.8227 27.1328 7.8 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel