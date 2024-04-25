Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem SON DEPREMLER! 25 Nisan 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile biraz önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

        Kahramanmaraş ve Malatya'da deprem! 25 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi hakkında araştırmalar sıklaştı. Bulundukları şehirde sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede?" sorusuna yanıt arıyorlar. AFAD tarafından açıklanan verilere göre 25 Nisan sabahı Kahramanmaraş ve Malatya'da peş peşe depremler meydana geldi. İşte, 25 Nisan 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 07:51 Güncelleme: 25.04.2024 - 22:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Son dakika deprem haberleri bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Her gün ülkemizin dört bir yanında çeşitli büyüklüklerde artçı ve bağımsız depremler meydana geliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylar belli oluyor. İşte, 25 Nisan tarihli son dakika depremler hakkında bilgiler...

        • 2

          KAHRAMANMRARAŞ'TA DEPREM!

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; bugün ilki saat 06:59'da Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 2.0 büyüklüğünde ve ikincisi saat 07:07'de Nurhak ilçesinde 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremlerin derinliği ise 7.0 km olarak ölçüldü.

        • 3

          MALATYA PEŞ PEŞE SALLANDI!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün Malatya'da yarım saat arayla iki deprem yaşandı. Depremlerin en büyüğü saat 06:36'da Doğanşehir ilçesinde 1.6 olarak kaydedildi.

        • 4

          AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        MSB 1829 işçi alımı yapıyor!
        MSB 1829 işçi alımı yapıyor!
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çanakkale Boğazı'nda gemi yangını
        Çanakkale Boğazı'nda gemi yangını
        Beştepe’deki görüşmede ne konuşuldu?
        Beştepe’deki görüşmede ne konuşuldu?
        Barıştan sorumluydu, barış karşıtı kampanyayla suçlandı
        Barıştan sorumluydu, barış karşıtı kampanyayla suçlandı
        Belki şehre bisiklet gelir
        Belki şehre bisiklet gelir
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
        BM'den Suriye açıklaması
        BM'den Suriye açıklaması
        ABD, Suriye'deki üslerine takviye gönderdi
        ABD, Suriye'deki üslerine takviye gönderdi
        19 ayrı suçtan aranıyordu! Yakalandı
        19 ayrı suçtan aranıyordu! Yakalandı
        Muslera'dan milli takıma veda!
        Muslera'dan milli takıma veda!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Reyting artışları devam edecek mi?
        Reyting artışları devam edecek mi?
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Sarayla reçel savaşı
        Sarayla reçel savaşı
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Habertürk Anasayfa