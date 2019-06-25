25 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
25 Haziran'da meydana gelen son depremler sıklıkla merak ediliyor. Türkiye deprem kuşağında yer aldığı için sık sık yer sarsıntıları kaydediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) anlık olarak kamuoyuyla paylaşıyor. Türkiye'de ve çevresinde meydana gelen son depremler haberimizde.
SON DEPREMLER - 25 HAZİRAN
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre son depremler şöyle:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.06.25 17:10:15 39.2473 41.3978 5.0 -.- 3.3 3.2 SAGLICAK-VARTO (MUS) İlksel 2019.06.25 16:55:08 39.7820 32.5577 0.0 -.- 2.1 -.- DEVECI-HAYMANA (ANKARA) İlksel 2019.06.25 16:35:40 36.9038 27.5960 27.6 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.06.25 16:04:58 39.4015 31.5187 0.0 -.- 1.5 -.- YUKARIKEPEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel 2019.06.25 15:46:45 38.9940 26.0065 20.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.06.25 15:33:04 39.0140 27.6620 7.0 -.- 2.1 -.- UCAVLU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.06.25 14:49:11 38.8767 26.8170 7.8 -.- 1.8 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.06.25 14:43:00 39.0005 27.6672 1.3 -.- 1.9 -.- ZEYTINLIOVA-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.06.25 14:20:02 38.3563 38.8302 5.0 -.- 2.5 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel 2019.06.25 14:10:24 39.4137 32.9285 8.5 -.- 1.9 -.- EMIRLER-GOLBASI (ANKARA) İlksel 2019.06.25 14:03:03 36.6122 36.3067 7.1 -.- 1.7 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel 2019.06.25 13:46:28 36.6108 36.3225 11.9 -.- 1.8 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel 2019.06.25 13:21:19 41.1480 28.4295 0.0 -.- 1.3 -.- ELBASAN-CATALCA (ISTANBUL) İlksel 2019.06.25 12:54:16 37.7242 32.4285 0.0 -.- 1.2 -.- BAYAT-MERAM (KONYA) İlksel 2019.06.25 12:34:17 37.2443 31.7855 3.2 -.- 2.0 -.- SUSUZSAHAP-AKSEKI (ANTALYA) REVIZE01 (2019.06.25 12:34:18) 2019.06.25 12:31:18 37.7393 32.0538 5.7 -.- 2.0 -.- HASANSEYH-MERAM (KONYA) İlksel 2019.06.25 12:18:02 36.7722 31.3388 43.3 -.- 2.5 -.- SIDE-MANAVGAT (ANTALYA) REVIZE01 (2019.06.25 12:18:11) 2019.06.25 11:12:55 37.8893 26.8830 7.8 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.06.25 09:00:11 37.3185 36.2375 7.0 -.- 2.2 -.- KIZYUSUFLU-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel 2019.06.25 07:57:27 36.6198 27.0625 121.7 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.06.25 05:40:04 37.9728 27.1467 3.4 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.06.25 04:34:13 37.0588 31.6458 4.1 -.- 1.6 -.- MENTESBEY-AKSEKI (ANTALYA) İlksel 2019.06.25 04:32:00 35.1948 31.6163 22.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.06.25 04:06:24 36.7472 28.0525 69.3 -.- 2.7 -.- SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel 2019.06.25 03:16:39 39.9895 39.5670 7.8 -.- 2.0 -.- ASAGIOZLUCE-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel 2019.06.25 02:23:25 41.0775 33.8620 10.0 -.- 1.9 -.- YUKARIBERCIN-TOSYA (KASTAMONU) İlksel 2019.06.25 01:20:52 37.8898 28.7360 5.5 -.- 1.6 -.- TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!