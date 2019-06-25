25 Haziran'da meydana gelen son depremler sıklıkla merak ediliyor. Türkiye deprem kuşağında yer aldığı için sık sık yer sarsıntıları kaydediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) anlık olarak kamuoyuyla paylaşıyor. Türkiye'de ve çevresinde meydana gelen son depremler haberimizde.

SON DEPREMLER - 25 HAZİRAN

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.06.25 17:10:15 39.2473 41.3978 5.0 -.- 3.3 3.2 SAGLICAK-VARTO (MUS) İlksel 2019.06.25 16:55:08 39.7820 32.5577 0.0 -.- 2.1 -.- DEVECI-HAYMANA (ANKARA) İlksel 2019.06.25 16:35:40 36.9038 27.5960 27.6 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.06.25 16:04:58 39.4015 31.5187 0.0 -.- 1.5 -.- YUKARIKEPEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel 2019.06.25 15:46:45 38.9940 26.0065 20.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.06.25 15:33:04 39.0140 27.6620 7.0 -.- 2.1 -.- UCAVLU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.06.25 14:49:11 38.8767 26.8170 7.8 -.- 1.8 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.06.25 14:43:00 39.0005 27.6672 1.3 -.- 1.9 -.- ZEYTINLIOVA-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.06.25 14:20:02 38.3563 38.8302 5.0 -.- 2.5 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel 2019.06.25 14:10:24 39.4137 32.9285 8.5 -.- 1.9 -.- EMIRLER-GOLBASI (ANKARA) İlksel 2019.06.25 14:03:03 36.6122 36.3067 7.1 -.- 1.7 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel 2019.06.25 13:46:28 36.6108 36.3225 11.9 -.- 1.8 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel 2019.06.25 13:21:19 41.1480 28.4295 0.0 -.- 1.3 -.- ELBASAN-CATALCA (ISTANBUL) İlksel 2019.06.25 12:54:16 37.7242 32.4285 0.0 -.- 1.2 -.- BAYAT-MERAM (KONYA) İlksel 2019.06.25 12:34:17 37.2443 31.7855 3.2 -.- 2.0 -.- SUSUZSAHAP-AKSEKI (ANTALYA) REVIZE01 (2019.06.25 12:34:18) 2019.06.25 12:31:18 37.7393 32.0538 5.7 -.- 2.0 -.- HASANSEYH-MERAM (KONYA) İlksel 2019.06.25 12:18:02 36.7722 31.3388 43.3 -.- 2.5 -.- SIDE-MANAVGAT (ANTALYA) REVIZE01 (2019.06.25 12:18:11) 2019.06.25 11:12:55 37.8893 26.8830 7.8 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.06.25 09:00:11 37.3185 36.2375 7.0 -.- 2.2 -.- KIZYUSUFLU-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel 2019.06.25 07:57:27 36.6198 27.0625 121.7 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.06.25 05:40:04 37.9728 27.1467 3.4 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.06.25 04:34:13 37.0588 31.6458 4.1 -.- 1.6 -.- MENTESBEY-AKSEKI (ANTALYA) İlksel 2019.06.25 04:32:00 35.1948 31.6163 22.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.06.25 04:06:24 36.7472 28.0525 69.3 -.- 2.7 -.- SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel 2019.06.25 03:16:39 39.9895 39.5670 7.8 -.- 2.0 -.- ASAGIOZLUCE-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel 2019.06.25 02:23:25 41.0775 33.8620 10.0 -.- 1.9 -.- YUKARIBERCIN-TOSYA (KASTAMONU) İlksel 2019.06.25 01:20:52 37.8898 28.7360 5.5 -.- 1.6 -.- TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel