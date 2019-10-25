Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah Akdeniz açıklarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 25 Ekim son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 25 EKİM

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 25 EKİM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.10.25 07:11:00 37.8348 29.6408 16.2 -.- 1.3 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.10.25 06:54:50 36.4518 28.6990 3.4 -.- 3.5 3.4 AKDENIZ İlksel 2019.10.25 06:42:22 36.4342 28.7038 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.25 06:36:39 36.4692 28.7098 5.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.25 06:20:24 36.4275 28.6873 4.4 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.25 06:10:20 36.4788 28.6770 5.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.25 06:02:17 36.4493 28.6933 5.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.25 05:12:11 36.4775 28.6908 5.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.25 04:30:32 36.4518 28.7005 5.3 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.25 04:28:52 36.4432 28.7007 4.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.25 04:20:48 41.0327 39.8242 2.8 -.- 2.5 -.- PELITLI-(TRABZON) İlksel 2019.10.25 04:06:35 37.7110 29.5538 9.6 -.- 2.0 -.- INCELER-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.10.25 03:06:05 36.4780 28.7103 3.1 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.25 02:56:03 36.4713 28.6775 1.1 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.25 02:49:45 36.4582 28.7283 1.2 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.25 02:30:39 36.4558 28.6932 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.25 02:27:55 36.4578 28.7035 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.25 02:11:53 36.3917 28.6922 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.25 01:53:52 36.4518 28.7178 7.4 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.25 01:49:27 36.5185 28.6815 8.8 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.25 01:35:10 36.4582 28.6933 2.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.25 01:12:59 36.4650 28.6902 1.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.25 01:04:06 36.4527 28.6703 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.25 00:46:19 36.5153 28.6512 8.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.25 00:45:32 36.4883 28.6772 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.25 00:37:07 36.4542 28.6807 5.0 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel