24 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah Yunanistan'da 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 24 Ekim son deprem listesi...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 24 EKİM
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 23 EKİM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.10.24 07:24:33 40.2812 24.0952 3.5 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN İlksel 2019.10.24 07:00:28 40.2898 24.0153 11.0 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel 2019.10.24 06:50:00 40.3088 34.3793 7.7 -.- 1.7 -.- IKIZLI-SUNGURLU (CORUM) İlksel 2019.10.24 06:41:25 40.5073 34.5500 10.1 -.- 2.2 -.- HACIAHMETDERESI-(CORUM) İlksel 2019.10.24 04:20:39 35.8527 30.4640 11.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.24 03:23:36 36.0168 29.7248 6.3 -.- 2.0 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel 2019.10.24 02:41:54 40.4393 27.0683 12.1 -.- 1.9 -.- KEMER-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.10.24 00:41:55 36.7862 34.3668 7.5 -.- 1.4 -.- KARAYAKUP-ERDEMLI (MERSIN) İlksel 2019.10.24 00:16:44 41.2498 24.7680 5.4 -.- 3.0 -.- YUNANISTAN İlksel 2019.10.23 23:58:51 37.0368 28.2875 10.7 -.- 1.0 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel 2019.10.23 23:53:36 37.1965 28.5115 16.0 -.- 1.0 -.- YARAS-(MUGLA) İlksel 2019.10.23 23:08:29 36.7453 33.4833 6.3 -.- 2.1 -.- TOPLUCA-MUT (MERSIN) İlksel 2019.10.23 22:20:26 35.3905 28.1432 23.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.23 21:08:23 36.9003 27.8228 5.9 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.10.23 19:44:27 38.6497 30.4800 4.6 -.- 1.4 -.- BUYUKKALECIK-(AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.10.23 19:41:00 36.4722 28.8622 25.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.23 19:16:22 39.2597 42.3943 6.9 -.- 1.8 -.- ASAGIKICIK-MALAZGIRT (MUS) İlksel 2019.10.23 17:54:13 38.3840 34.2470 7.0 -.- 1.6 -.- KIZILKAYA-GULAGAC (AKSARAY) İlksel 2019.10.23 16:08:40 40.2475 25.2147 5.0 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
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