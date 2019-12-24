24 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Denizli'de yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar Kandilli ve AFAD'dan gelen son deprem verilerini takip etmeye başladılar. Türkiye'de en son nerede deprem oldu?, Bugün deprem mi oldu? Son depremler gibi soru başlıkları neredeyse her gün araştırılmakta. İşte 24 Aralık 2019 tarihinde meydana gelen son depremlerin listesi. Deprem verileri AFAD ve Kandilli tarafından yayınlanan verilerdir.
AFAD SON DEPREMLER 24 ARALIK
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 24 ARALIK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.12.24 07:00:51 38.4205 42.8922 14.3 -.- 1.4 -.- ALTINSAC-GEVAS (VAN) İlksel 2019.12.24 05:45:43 38.1813 41.2887 18.8 -.- 0.9 -.- ESKICE-KOZLUK (BATMAN) İlksel 2019.12.24 05:09:54 37.8127 29.7578 14.2 -.- 1.8 -.- GEMIS-CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.12.24 05:01:42 38.8567 26.9797 5.4 -.- 2.0 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.12.24 04:19:56 36.0988 27.3260 5.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.12.24 04:12:16 39.3502 27.9028 6.4 -.- 1.4 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2019.12.24 04:01:38 37.9517 42.9800 7.6 -.- 2.4 -.- KACIT-CATAK (VAN) İlksel 2019.12.24 03:52:53 38.2435 42.8295 8.1 -.- 1.2 -.- TORELI-GEVAS (VAN) İlksel 2019.12.24 03:17:46 38.5190 39.6332 20.8 -.- 2.3 -.- CUMHURIYETCI-MADEN (ELAZIG) İlksel 2019.12.24 02:50:01 37.0587 30.3393 100.0 -.- 2.6 -.- ESENYURT-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel 2019.12.24 02:42:37 35.8350 29.3755 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.12.24 01:59:10 37.2983 30.5790 6.4 -.- 2.3 -.- KARAOT-BUCAK (BURDUR) İlksel 2019.12.24 01:46:29 37.9718 42.9212 5.0 -.- 1.6 -.- KORULU-CATAK (VAN) İlksel 2019.12.24 01:27:08 38.5217 25.8637 2.3 -.- 2.1 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.12.23 20:40:39 36.4938 27.2160 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.12.23 18:32:05 38.7863 26.8628 7.1 -.- 1.7 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.12.23 18:17:55 37.3237 28.1775 6.7 -.- 2.8 -.- BOZARMUT-YATAGAN (MUGLA) İlksel
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