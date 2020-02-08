Türkiye'de en son Elazığ ve Malatya'da yaşanan büyük şiddetli depremlerden sonra deprem ile ilgili meraklar artmaya başladı. Hala artçı sarsıntılar Elazığ ve Malatya'da devam ediyor. Çevre illerde de deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu gibi sorular merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan depremlerin listesi belli oldu.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 8 ŞUBAT 2020