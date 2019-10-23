Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu gece saatlerinde Yunanistan'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 23 Ekim son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 23 EKİM

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 23 EKİM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.10.23 02:41:14 36.0283 27.3590 25.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.23 02:23:57 38.9785 43.7453 9.5 -.- 1.8 -.- MURADIYE (VAN) İlksel 2019.10.23 00:37:17 40.2785 24.1033 7.4 -.- 3.3 3.5 YUNANISTAN İlksel 2019.10.23 00:33:35 36.1850 33.8272 23.0 -.- 1.6 -.- SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel 2019.10.23 00:33:11 36.1332 33.8823 22.8 -.- 1.8 -.- SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel 2019.10.23 00:12:18 38.6865 27.7163 5.4 -.- 1.9 -.- ALIBEYLI-SARUHANLI (MANISA) İlksel 2019.10.22 23:54:31 37.1943 27.0578 16.7 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.22 21:55:22 35.7952 27.6000 5.3 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.22 21:52:44 34.9352 30.4877 28.5 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.22 21:44:22 37.7693 29.7707 5.0 -.- 1.3 -.- AYVAZ-CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.10.22 21:07:24 37.8835 29.6325 6.9 -.- 1.4 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.10.22 20:12:50 35.1033 30.5318 17.2 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.22 20:07:15 39.1335 29.0637 5.9 -.- 1.9 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2019.10.22 19:42:50 38.7242 39.9655 21.7 -.- 1.9 -.- SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel 2019.10.22 19:39:36 39.5763 25.9922 11.5 -.- 2.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.10.22 15:23:05 36.7413 27.1875 9.9 -.- 3.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.10.22 14:41:14 39.0297 36.0108 5.0 -.- 1.9 -.- CIFTLIK-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel 2019.10.22 13:16:04 36.2597 28.9017 13.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.22 10:05:02 37.2370 27.8657 0.0 -.- 1.3 -.- KALINAGIL-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.10.22 09:53:07 39.2688 27.6343 0.0 -.- 1.9 -.- HECIZ-SOMA (MANISA) İlksel 2019.10.22 09:11:03 39.9652 39.8248 5.5 -.- 2.5 -.- KALECIK-DEMIROZU (BAYBURT) İlksel 2019.10.22 08:47:58 36.4923 28.6272 15.4 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.22 07:12:44 40.2968 23.7832 12.9 -.- 3.6 3.8 YUNANISTAN İlksel