23 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Akdeniz'de yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar Kandilli ve AFAD'dan gelen son deprem verilerini takip etmeye başladılar. Türkiye'de en son nerede deprem oldu?, Bugün deprem mi oldu? Son depremler gibi soru başlıkları neredeyse her gün araştırılmakta. İşte 23 Aralık 2019 tarihinde meydana gelen son depremlerin listesi. Deprem verileri AFAD ve Kandilli tarafından yayınlanan verilerdir.
AFAD SON DEPREMLER 23 ARALIK
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 23 ARALIK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.12.23 06:50:14 39.5410 27.0798 17.1 -.- 1.5 -.- KUCUKDERE-HAVRAN (BALIKESIR) İlksel 2019.12.23 05:55:42 36.4175 27.3095 5.0 -.- 3.3 3.3 KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.12.23 05:51:31 38.1088 41.3497 4.4 -.- 1.4 -.- KAMISLI-KOZLUK (BATMAN) İlksel 2019.12.23 05:28:00 39.3115 28.2930 9.6 -.- 1.6 -.- UMURLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2019.12.23 04:58:21 39.4955 40.1097 13.8 -.- 1.5 -.- KUZULCA-PULUMUR (TUNCELI) İlksel 2019.12.23 04:51:19 39.4807 39.9953 5.0 -.- 2.2 -.- GOCENEK-PULUMUR (TUNCELI) İlksel 2019.12.23 04:37:29 40.6588 36.7728 2.7 -.- 2.1 -.- AYAN-ERBAA (TOKAT) İlksel 2019.12.23 04:35:23 39.6617 26.4960 13.3 -.- 1.6 -.- AKCIN-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.12.23 04:20:58 36.2533 29.7823 16.2 -.- 1.5 -.- SARILAR-KAS (ANTALYA) İlksel 2019.12.23 02:58:03 39.4272 40.0392 5.0 -.- 4.2 4.3 BOGAZAKARADERBENT-PULUMUR (TUNCELI) İlksel 2019.12.23 02:53:51 39.4532 27.9890 9.0 -.- 1.8 -.- KUCUKYENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel 2019.12.23 02:48:17 37.0317 28.5060 12.1 -.- 1.4 -.- ORNEKKOY-ULA (MUGLA) İlksel 2019.12.23 02:12:46 37.1735 28.7725 13.9 -.- 2.1 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel 2019.12.23 01:51:15 39.4305 40.1438 31.5 -.- 1.4 -.- AGASENLIGI-PULUMUR (TUNCELI) İlksel 2019.12.23 00:27:58 39.4415 27.9080 8.5 -.- 1.7 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.23 00:14:39 37.2363 29.3047 10.1 -.- 1.5 -.- KELEKCI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.12.22 23:54:08 39.5027 40.1353 6.4 -.- 2.9 -.- ELMALI-PULUMUR (TUNCELI) İlksel 2019.12.22 23:19:16 37.8033 29.7080 7.9 -.- 2.0 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.12.22 21:19:48 40.0147 27.0528 8.9 -.- 2.0 -.- BUYUKTEPE-CAN (CANAKKALE) İlksel 2019.12.22 18:51:47 37.8675 29.6448 5.0 -.- 1.4 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.12.22 18:22:29 39.4558 38.4313 6.3 -.- 2.2 -.- KAYACIK-ILIC (ERZINCAN) İlksel 2019.12.22 14:15:26 36.8265 29.1550 0.0 -.- 2.2 -.- ARPACIK-FETHIYE (MUGLA) İlksel 2019.12.22 13:31:42 38.3902 39.6197 9.1 -.- 2.0 -.- CAYIRKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel 2019.12.22 12:23:01 37.0555 28.5427 5.0 -.- 3.0 2.8 KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!