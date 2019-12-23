Akdeniz'de yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar Kandilli ve AFAD'dan gelen son deprem verilerini takip etmeye başladılar. Türkiye'de en son nerede deprem oldu?, Bugün deprem mi oldu? Son depremler gibi soru başlıkları neredeyse her gün araştırılmakta. İşte 23 Aralık 2019 tarihinde meydana gelen son depremlerin listesi. Deprem verileri AFAD ve Kandilli tarafından yayınlanan verilerdir.

AFAD SON DEPREMLER 23 ARALIK

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 23 ARALIK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.12.23 06:50:14 39.5410 27.0798 17.1 -.- 1.5 -.- KUCUKDERE-HAVRAN (BALIKESIR) İlksel 2019.12.23 05:55:42 36.4175 27.3095 5.0 -.- 3.3 3.3 KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.12.23 05:51:31 38.1088 41.3497 4.4 -.- 1.4 -.- KAMISLI-KOZLUK (BATMAN) İlksel 2019.12.23 05:28:00 39.3115 28.2930 9.6 -.- 1.6 -.- UMURLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2019.12.23 04:58:21 39.4955 40.1097 13.8 -.- 1.5 -.- KUZULCA-PULUMUR (TUNCELI) İlksel 2019.12.23 04:51:19 39.4807 39.9953 5.0 -.- 2.2 -.- GOCENEK-PULUMUR (TUNCELI) İlksel 2019.12.23 04:37:29 40.6588 36.7728 2.7 -.- 2.1 -.- AYAN-ERBAA (TOKAT) İlksel 2019.12.23 04:35:23 39.6617 26.4960 13.3 -.- 1.6 -.- AKCIN-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.12.23 04:20:58 36.2533 29.7823 16.2 -.- 1.5 -.- SARILAR-KAS (ANTALYA) İlksel 2019.12.23 02:58:03 39.4272 40.0392 5.0 -.- 4.2 4.3 BOGAZAKARADERBENT-PULUMUR (TUNCELI) İlksel 2019.12.23 02:53:51 39.4532 27.9890 9.0 -.- 1.8 -.- KUCUKYENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel 2019.12.23 02:48:17 37.0317 28.5060 12.1 -.- 1.4 -.- ORNEKKOY-ULA (MUGLA) İlksel 2019.12.23 02:12:46 37.1735 28.7725 13.9 -.- 2.1 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel 2019.12.23 01:51:15 39.4305 40.1438 31.5 -.- 1.4 -.- AGASENLIGI-PULUMUR (TUNCELI) İlksel 2019.12.23 00:27:58 39.4415 27.9080 8.5 -.- 1.7 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.23 00:14:39 37.2363 29.3047 10.1 -.- 1.5 -.- KELEKCI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.12.22 23:54:08 39.5027 40.1353 6.4 -.- 2.9 -.- ELMALI-PULUMUR (TUNCELI) İlksel 2019.12.22 23:19:16 37.8033 29.7080 7.9 -.- 2.0 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.12.22 21:19:48 40.0147 27.0528 8.9 -.- 2.0 -.- BUYUKTEPE-CAN (CANAKKALE) İlksel 2019.12.22 18:51:47 37.8675 29.6448 5.0 -.- 1.4 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.12.22 18:22:29 39.4558 38.4313 6.3 -.- 2.2 -.- KAYACIK-ILIC (ERZINCAN) İlksel 2019.12.22 14:15:26 36.8265 29.1550 0.0 -.- 2.2 -.- ARPACIK-FETHIYE (MUGLA) İlksel 2019.12.22 13:31:42 38.3902 39.6197 9.1 -.- 2.0 -.- CAYIRKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel 2019.12.22 12:23:01 37.0555 28.5427 5.0 -.- 3.0 2.8 KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel