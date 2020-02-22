Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre Manisa, Elazığ, Balıkesir ve Malatya'da artçı depremler devam ediyor. En son Manisa'da 2.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte, 22 Şubat Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER - 22 ŞUBAT

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 22 ŞUBAT 2020

2020.02.22 17:37:55 38.9965 27.9277 5.0 -.- 2.2 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.22 17:18:06 38.3493 39.2353 9.5 -.- 1.0 -.- ASAGICANAKCI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.22 17:10:15 39.0570 27.8690 17.1 -.- 1.7 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.22 16:23:42 38.3812 39.2108 10.9 -.- 1.8 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.22 16:11:41 38.4597 39.4913 15.9 -.- 2.2 -.- HATUNKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel

2020.02.22 15:59:21 39.1780 27.8790 13.0 -.- 2.0 -.- CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.22 15:59:08 39.6165 28.2697 4.5 -.- 2.4 -.- KARAAGAC-KEPSUT (BALIKESIR) İlksel

2020.02.22 15:43:36 35.3418 23.6875 6.3 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.02.22 15:08:58 38.2687 38.7225 3.3 -.- 1.1 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.02.22 15:00:51 38.3803 39.1542 4.3 -.- 1.6 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.22 14:51:37 38.9470 27.8710 0.0 -.- 1.6 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.22 14:40:20 38.3078 39.0288 13.8 -.- 1.8 -.- DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.02.22 14:14:50 39.1882 27.8735 11.1 -.- 2.0 -.- KINIK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.22 14:02:51 38.4853 39.2985 12.8 -.- 1.9 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.22 14:00:36 38.4373 39.3177 20.2 -.- 2.2 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.22 13:52:49 38.4468 39.1995 5.5 -.- 2.4 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.22 13:07:25 37.3040 31.0853 123.3 -.- 2.6 -.- BALLIBUCAK-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel

2020.02.22 12:58:44 40.2798 30.7505 5.3 -.- 1.9 -.- BAYINDIR-GOYNUK (BOLU) İlksel

2020.02.22 12:54:20 40.2722 30.7723 6.0 -.- 1.6 -.- CAYKOY-GOYNUK (BOLU) İlksel

2020.02.22 12:42:10 38.4130 28.5515 9.9 -.- 1.9 -.- TEPEKOY-ALASEHIR (MANISA) İlksel