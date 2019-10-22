Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Dün Akdeniz açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 22 Ekim son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 22 EKİM

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 22 EKİM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.10.22 06:18:28 39.0923 27.7832 5.5 -.- 1.3 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2019.10.22 06:17:16 35.1452 27.7798 4.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.22 06:16:55 37.1393 28.2838 18.9 -.- 1.3 -.- YERKESIK-(MUGLA) İlksel 2019.10.22 04:30:39 36.9488 28.7713 14.6 -.- 0.9 -.- ZEYTINALANI-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel 2019.10.22 04:06:12 36.4372 28.7448 13.1 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.22 04:05:39 38.7995 25.7268 5.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.22 04:03:35 40.3273 24.1083 5.0 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel 2019.10.22 03:53:21 37.9435 44.2458 18.6 -.- 1.4 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2019.10.22 03:41:23 38.0888 44.3023 19.2 -.- 1.5 -.- KIZILCA-BASKALE (VAN) İlksel 2019.10.22 03:15:31 37.1838 26.9408 7.9 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.10.22 03:08:40 37.1358 26.7657 3.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.10.22 02:54:01 39.2908 39.9242 12.4 -.- 1.9 -.- YAYIKAGIL-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel 2019.10.22 02:53:11 39.2813 39.8840 4.7 -.- 2.0 -.- DEREOVA-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel 2019.10.22 02:36:02 39.2658 39.8795 6.4 -.- 1.7 -.- DEREOVA-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel 2019.10.22 02:20:56 36.4693 28.5423 5.0 -.- 1.1 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.22 02:17:11 40.8040 28.9882 4.6 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.10.22 02:00:56 36.9692 27.4188 10.2 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.10.22 01:37:18 36.5898 34.2380 30.4 -.- 1.7 -.- UCTEPE-ERDEMLI (MERSIN) İlksel 2019.10.22 01:23:08 36.4915 29.0695 7.0 -.- 2.9 -.- UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA) İlksel 2019.10.22 00:54:54 37.1860 27.0132 12.3 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.10.21 23:45:13 35.7668 27.0247 7.5 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.21 23:22:22 38.2722 26.3063 2.6 -.- 1.7 -.- OVACIK-CESME (IZMIR) İlksel 2019.10.21 22:32:31 38.3093 29.8898 8.8 -.- 1.1 -.- YUVA-CIVRIL (DENIZLI) İlksel 2019.10.21 22:26:34 35.0857 25.8952 5.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.10.21 21:23:58 37.4007 29.3282 5.0 -.- 1.1 -.- PINARYAZI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.10.21 19:30:42 38.3897 26.6370 9.1 -.- 1.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.10.21 18:47:49 35.6412 31.8010 7.9 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.21 18:32:13 35.9950 27.3465 9.1 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.21 18:28:52 36.2937 28.5395 7.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.21 16:35:24 36.9858 27.6083 5.0 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.10.21 16:32:58 36.9552 27.6057 5.4 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.10.21 16:21:58 37.8375 29.7418 15.4 -.- 1.4 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.10.21 15:14:21 40.7703 27.3675 7.9 -.- 2.0 -.- UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel 2019.10.21 14:39:41 36.2940 28.5473 7.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.21 13:38:53 36.0263 27.3337 7.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.21 13:36:13 36.0877 29.1555 8.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.21 13:30:38 35.1840 29.4552 6.7 -.- 3.7 3.9 AKDENIZ İlksel