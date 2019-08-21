21 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Son olarak Türkiye'de Akdeniz açıklarında, Ankara ve Denizli'de çeşitli büyüklüklerde depremler meydana geldi fakat henüz herhangi bir can kaybının olmadığı bildirildi. İşte 21 Ağustos Türkiye'de meydana gelen son depremler...
SON DEPREMLER - 21 AĞUSTOS KANDİLLİ RASATHANESİ - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.08.21 07:56:28 38.8555 32.9635 5.0 -.- 2.3 -.- ACIKUYU-KULU (KONYA) İlksel 2019.08.21 07:06:44 37.8380 29.6985 5.7 -.- 2.5 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.08.21 05:52:33 39.9208 33.0790 5.3 -.- 2.3 -.- ELMADAG (ANKARA) İlksel 2019.08.21 03:45:36 38.0737 34.7692 5.0 -.- 1.7 -.- OVACIK-(NIGDE) İlksel 2019.08.21 03:21:19 37.9187 29.1375 5.6 -.- 1.5 -.- YENIKOY-(DENIZLI) İlksel 2019.08.21 03:09:48 37.8342 29.6867 5.0 -.- 1.4 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.08.21 02:38:09 38.5267 26.8228 11.8 -.- 1.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.08.21 02:36:07 40.7668 27.4035 12.7 -.- 3.1 3.0 UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel 2019.08.21 02:06:15 40.1092 32.6935 5.0 -.- 2.7 -.- GUVENC-KAZAN (ANKARA) İlksel 2019.08.21 01:30:07 37.8033 29.6977 5.4 -.- 1.8 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.08.21 01:15:34 39.0488 27.6842 6.2 -.- 2.3 -.- BAKIR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2019.08.21 00:41:28 38.8705 27.8787 9.8 -.- 1.6 -.- KIZLARALANI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.08.21 00:29:59 38.8947 27.8690 6.9 -.- 2.7 -.- YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.08.20 23:40:31 37.8017 29.7112 12.6 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.08.20 23:27:32 37.8065 29.7137 9.1 -.- 2.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.08.20 23:24:20 38.7108 42.4160 9.2 -.- 1.7 -.- SAKA-AHLAT (BITLIS) İlksel 2019.08.20 23:14:48 36.2085 27.6710 6.4 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.08.20 22:11:09 40.1037 32.6642 5.0 -.- 3.5 3.5 GUVENC-KAZAN (ANKARA) İlksel 2019.08.20 20:34:45 40.8285 31.0022 5.4 -.- 1.6 -.- SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE) İlksel 2019.08.20 20:33:06 40.7777 30.9878 5.4 -.- 1.9 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel 2019.08.20 20:04:04 37.2588 37.2022 0.0 -.- 2.0 -.- SERINTEPE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel 2019.08.20 19:47:14 39.0158 27.6450 3.9 -.- 2.2 -.- UCAVLU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.08.20 19:40:43 36.3765 28.7728 5.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.08.20 18:51:01 37.8092 29.6770 5.9 -.- 2.8 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.08.20 18:31:25 37.8463 29.6850 5.0 -.- 2.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.08.20 17:07:33 37.8658 29.7217 12.1 -.- 2.2 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.08.20 15:19:06 40.0057 26.1353 8.2 -.- 2.0 -.- SEDDULBAHIR-ECEABAT (CANAKKALE) İlksel 2019.08.20 14:48:15 36.1622 31.1388 19.0 -.- 3.1 3.2 AKDENIZ İlksel 2019.08.20 14:15:41 38.7615 43.3073 12.4 -.- 2.5 -.- YESILSU-(VAN) İlksel 2019.08.20 12:34:53 36.2030 31.1888 28.1 -.- 4.6 4.4 AKDENIZ İlksel 2019.08.20 12:12:46 37.7838 29.6928 11.4 -.- 1.5 -.- SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
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