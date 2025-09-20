Habertürk
        SON DEPREMLER 20 EYLÜL 2025: AFAD ve Kandili Rasathanesi verilerine göre en son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde oldu?

        Son depremler listesi 20 Eylül 2025: AFAD ve Kandili verilerine göre en son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde oldu?

        Son depremler listesi AFAD ve Kandili tarafından duyuruluyor. Deprem kuşağında bulunan Türkiye'de, her gün farklı bölgelerde sarsıntılar meydana geliyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 20 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Habertürk
        Giriş: 20.09.2025 - 07:56 Güncelleme: 20.09.2025 - 18:44
          AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi güncellenerek duyuruluyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde gün içerisinde farklı büyüklüklerde birçok deprem meydana geliyor. Bulundukları bölgede sarsıntı hissedenler ''Bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' sorularını gündeme taşıyor. AFAD verilerine göre, bugün Balıkesir'de deprem oldu. İşte, 20 Eylül 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

          SON DEPREMLER LİSTESİ 20 EYLÜL 2025

          2025-09-20 13:32:38 39.21528 28.12583 7.0 ML 3.3 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-09-20 12:19:55 39.22222 28.08361 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-09-20 12:11:42 38.535 39.63917 7.01 ML 2.4 Maden (Elazığ)

          2025-09-20 11:53:08 39.2175 28.12528 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-09-20 11:50:34 39.19861 28.1375 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-09-20 11:48:07 39.21972 28.11194 7.0 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-09-20 11:45:47 39.22722 28.15972 9.02 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-09-20 11:36:49 39.2075 28.12972 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)

          EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Facia böyle geldi
        Kuyumcunun dikkatini dağıtıp 2.5 kilo altını çaldılar!
        Kongrede tansiyon yükseldi!
        218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev!
        TikTok skandalında kız çocuğu devlet korumasına baba bozuntusu gözaltına alındı!
        Fahiş fiyata 1.9 milyar TL'lik ceza
        Milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı!
        Filenin Efeleri çeyrek finalde!
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor
        Avrupa havalimanlarında siber saldırı kaosu
        Metrekareye 150 kg yağış düştü! İki kentte sel ve heyelan!
        Günlük yaşamdaki bu değişiklikler Alzheimer habercisi olabilir
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        Artvin'de yer altındaki buzhane!
        Bakan Memişoğlu açıkladı! Yerli SMA ilacı müjdesi
        Trump'tan, çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti
        Fenerbahçe'de kongre zamanı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        First Lady komplo teorileri
