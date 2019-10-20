Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar merak ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 20 Ekim son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 20 EKİM

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 20 EKİM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.10.20 07:44:42 36.3052 29.4045 15.5 -.- 1.7 -.- ISLAMLAR-KAS (ANTALYA) İlksel 2019.10.20 07:42:04 37.8355 21.6102 7.6 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel 2019.10.20 07:02:08 36.1742 29.5518 16.5 -.- 1.4 -.- YENIKOY-KAS (ANTALYA) İlksel 2019.10.20 06:05:00 38.8750 26.2565 7.2 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.20 06:00:02 37.2330 37.1260 5.0 -.- 2.6 -.- ESKISARKAYA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel 2019.10.20 05:37:56 40.2972 24.0777 6.3 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel 2019.10.20 05:32:18 40.3262 27.3460 14.1 -.- 1.6 -.- CESMEALTI-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.10.20 04:58:30 37.0487 27.6557 20.6 -.- 1.1 -.- YENIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel 2019.10.20 04:54:28 37.1148 31.1405 118.1 -.- 2.2 -.- KARATAS-SERIK (ANTALYA) İlksel 2019.10.20 04:16:50 40.4078 28.9345 4.9 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.10.20 03:32:53 37.0043 27.7980 9.2 -.- 1.8 -.- COKERTME-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.10.20 03:30:47 37.0198 27.8390 24.3 -.- 1.3 -.- BOZALAN-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.10.20 03:30:06 36.9432 27.7852 5.6 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.10.20 03:18:50 36.0572 30.8998 10.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.20 03:04:25 40.8070 28.0380 3.5 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.10.20 02:48:03 36.9978 27.7943 7.5 -.- 1.6 -.- COKERTME-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.10.20 02:44:42 36.9633 27.8008 5.0 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.10.20 02:43:44 36.9272 27.8075 8.3 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.10.20 02:11:32 37.5348 32.0813 5.4 -.- 2.0 -.- KETENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel 2019.10.20 01:50:18 37.2797 26.9945 16.7 -.- 1.1 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.20 01:31:46 37.5280 30.6777 20.7 -.- 1.5 -.- TASYAYLA-BUCAK (BURDUR) İlksel 2019.10.19 23:18:54 39.4083 40.0718 8.3 -.- 2.0 -.- AGASENLIGI-PULUMUR (TUNCELI) İlksel 2019.10.19 23:01:28 37.5735 29.9910 22.9 -.- 1.3 -.- DUGER-(BURDUR) İlksel 2019.10.19 20:16:01 38.8523 26.2478 11.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.19 20:01:30 34.7677 33.0348 19.7 -.- 2.2 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel 2019.10.19 19:37:20 37.8395 27.5812 4.8 -.- 2.0 -.- KARAAGACLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel 2019.10.19 18:23:52 39.1180 40.4255 5.2 -.- 2.3 -.- SANCAK-(BINGOL) İlksel 2019.10.19 17:36:21 36.3290 28.4943 5.2 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.19 13:49:36 40.8550 28.2812 5.3 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.10.19 13:08:05 38.9772 27.0752 12.5 -.- 2.0 -.- ZEYTINDAG-BERGAMA (IZMIR) İlksel 2019.10.19 12:21:19 38.1348 28.1915 8.7 -.- 1.1 -.- YESILKOY-ODEMIS (IZMIR) İlksel 2019.10.19 12:16:08 39.3335 25.5502 13.3 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.19 11:55:57 37.2228 28.1295 0.0 -.- 2.2 -.- CUKUROZ-YATAGAN (MUGLA) İlksel 2019.10.19 10:34:04 40.8282 27.9872 11.0 -.- 3.0 2.9 MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel