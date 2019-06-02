Son depremler 2 Haziran! Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.5 km olarak kaydedildi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Deprem İstanbul'da da hissedildi. İşte 2 Haziran Türkiye'de meydana gelen son depremler...

KANDİLLİ RASATHANESİ - 2 HAZİRAN SON DEPREMLER