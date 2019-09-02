02 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Son olarak Ege Denizi İzmir Körfezi'nde 2.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 2 Eylül Türkiye'de meydana gelen son depremler...
SON DEPREMLER - 2 EYLÜL KANDİLLİ RASATHANESİ - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.09.02 06:45:34 38.6957 26.5727 9.4 -.- 2.0 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.02 06:22:44 39.7395 23.9297 17.8 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN İlksel 2019.09.02 06:11:09 37.8312 29.7378 7.2 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.09.02 06:08:24 39.3297 25.8662 5.1 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.02 05:45:17 37.8952 29.6627 5.0 -.- 1.7 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.09.02 05:42:11 38.7148 26.5528 7.5 -.- 1.5 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.02 04:53:17 40.1008 40.0968 11.6 -.- 2.4 -.- GOLDERE-(BAYBURT) İlksel 2019.09.02 04:07:08 38.9022 26.4490 9.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI REVIZE01 2019.09.02 03:55:35 37.5920 26.8227 15.3 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.02 03:20:18 38.7475 26.5642 7.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.02 01:16:04 39.9068 44.1470 29.2 -.- 1.6 -.- ASAGIERHACI-(IGDIR) İlksel 2019.09.02 00:12:46 39.3015 25.9338 6.9 -.- 3.1 3.2 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.01 23:49:43 38.7960 22.3820 1.8 -.- 3.6 3.7 YUNANISTAN İlksel 2019.09.01 23:38:04 37.5985 26.8227 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.01 22:53:06 37.5477 26.7528 12.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.01 22:04:30 38.9925 26.0820 9.4 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.01 21:51:44 38.8388 39.0092 5.0 -.- 3.4 3.3 DAMBUYUK-(ELAZIG) İlksel 2019.09.01 21:37:54 37.5463 26.7555 9.9 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.01 20:40:54 37.3513 29.8293 8.0 -.- 2.8 -.- KARAMANLI (BURDUR) İlksel 2019.09.01 19:10:54 37.5387 26.8583 1.1 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.01 18:16:33 37.5518 26.8258 7.1 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.01 15:23:58 39.1923 26.8573 5.0 -.- 1.8 -.- SALIHLER-DIKILI (IZMIR) İlksel 2019.09.01 12:24:09 37.5962 26.8247 2.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.01 12:23:21 37.6082 26.7870 13.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
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